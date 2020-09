//Salario: Gremios analizarán la oferta y podrían presentar una contrapropuesta

Provincia ofreció sumas fijas

El encuentro entre Provincia y sindicatos pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves «con el compromiso de cada gremio de estudiar y hacer una contrapuesta» a la oferta del Ejecutivo.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, comunicó a los gremios estatales la propuesta de «una suma fija no remunerativa por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 3.500 pesos para los trabajadores que ganan hasta 50.000 pesos, y de 2.500 para los que perciben entre 50.000 y 100.000 pesos. Los jubilados recibirán el 82 por ciento».

onsultó a los representantes de los sindicatos que nuclean a los estatales entrerrianos cuáles fueron las resultados tras este primer encuentro, el que pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves «con el compromiso de cada gremio de estudiar y hacer una contrapuesta» a la oferta del Ejecutivo provincial.

ATE

«Esta propuesta está lejos del 19% que necesitamos», aseguró a Elonce TV el secretario general de ATE, Oscar Muntes, al tiempo que adelantó: «Para mañana está previsto un plenario en el que vamos a tener una respuesta y trabajaremos hasta el jueves para buscar alternativas y seguir avanzando».

«Lo interesante es que el ministro quedó abierto a recibir propuestas para seguir construyendo una alternativa que supere a la que se planteó, y eso es un avance porque no hubo un cierre ni una definición impuesta», valoró el sindicalista al tiempo que evaluó: «Se confirmó que en noviembre habrá convocatoria a paritarias porque ese es el ámbito donde los trabajadores discutimos con la patronal».

UPCN

«El encuentro había generado muchas expectativas entre los trabajadores, con los que analizaremos los parámetros planteados en la reunión, con la idea firme de que se tenga mejorar esta alternativa que presentó el gobierno de la provincia porque no alcanzamos ni a plantear el tema de la inflación y porque con la Ley de Emergencia la carrera administrativa quedó rezagada», explicó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.

Y agregó: «Vamos a buscar una opción superadora para llegar con una respuesta a los trabajadores. La postura de UPCN es no resignar la paritaria, sino buscar una salida inmediata para la urgencia que plantean los trabajadores».

AGMER

«El planteo de Agmer es que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza y que se debe acompañar el proceso inflacionario de 2020, además de tener un adicional por conectividad», comentó el secretario general que nuclea a los docentes, Marcelo Pagani.

«Aspiramos a que esta propuesta se mejore sustancialmente en términos de cantidad y calidad», sentenció.

AMET

«Esperábamos una propuesta que al menos se equipare a la inflación, pero eso no sucedió; por lo tanto vamos a consultar con los docentes y el jueves traeremos una respuesta», indicó Andrés Bessel en representación de los trabajadores de las escuelas técnicas.

UDA

«Nunca aceptamos cifras en negro, porque no está dentro de nuestra constitución el avalarlas, pero estamos en emergencia. Así que trasladaremos estos valores a las bases para que resuelvan si aceptan o no esos valores», apuntó la secretaria general de UDA, Mirta Raya. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com