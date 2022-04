Sábado Santo: el significado de la conmemoración en el Triduo Pascual

Liturgia católica

El Sábado Santo representa para los cristianos otro día de luto, se recuerda el paso de Jesús entre la muerte y la resurrección. Este es el tercer día del Triduo Pascual, que concluye con la llegada del Domingo de Resurrección.

Continúa la celebración de una Semana Santa donde por fin se ha podido recuperar la normalidad tras la pandemia. Se trata de una de las grandes celebraciones del cristianismo, que durante este periodo evoca los últimos días de la vida de Jesucristo. Tras recordar el Viernes Santo su muerte en la Cruz, el Sábado Santo es la conmemoración de Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo. Esta jornada cierra el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).

Por la noche de este sábado, se celebra la Vigilia Pascual.

Tras conmemorar el día anterior la muerte de Cristo en la Cruz, el Sábado Santo se considera un día de luto y de transición.

Antiguamente se solía llamar a este día como Sábado de Gloria; sin embargo, la reforma litúrgica de la Semana Santa acometida por el Papa Pío XII (encargada en 1955 a Monseñor Annibal Bugnini) la denominó como Sábado Santo únicamente. Dado que no puede celebrarse ningún rito oficial durante este día, se suelen realizar retiros espirituales y los sacerdotes atienden confesiones. También es común la misa de la Liturgia de las Horas por parte de los clérigos con participación de fieles seglares.

Día del Silencio

El Sábado Santo rememora especialmente a María tras la pérdida de su hijo. Durante esta jornada, la comunidad cristiana vela junto al sepulcro en silencio. De esta forma, en la Iglesia Católica no se realizan eucaristías, no concede celebrar el matrimonio, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados. Fuente: El Once

