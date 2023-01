Russell Crowe da malas noticias de Gladiator 2

Ridley Scott ya está trabajando en la secuela de Gladiator, la exitosa cinta que vio la luz en el año 2000 y ganó cinco premios Oscar.

Russell Crowe protagonizó la película original,ganando una de las estauillas por su interpretación del valeroso Máximo Décimo Meridio,

pero parece que no participará en la continuación.

En una entrevista en el podcast Fitzy & Wippa el actor reveló que ha estado en contacto con Scott y dio detalles de la trama de la secuela, en la que parece que no estará su

personaje ya que se centrará en el sobrino del Emperador.

Un niño que apareció en la primera película y que ahora estará interpretado por Paul Mescal (Normal People).

«Sí, cenamos y hablamos sobre eso. Así que sé más o menos cómo está dando forma a la historia.

Pero, si recuerdas, había un niño que quería vencer al gladiador, lo que lleva a ese discurso de ‘mi nombre es…’. Así que ese niño ha crecido y ahora es el emperador.

No sé qué más sucede en ese momento, así que esa es la idea. Así que no es una nueva versión.

Y no es una secuela directa. No es como el día después, ya sabes, 30 años después o algo

así», declaró. Aunque parece que Crowe no estará en el filme, ya se ha confirmado que Paul Mescal dará vida a Lucio, el sobrino de Cómodo. En la primera entrega Lucio fue interpretado por

Spencer Treat Clark.

En noviembre de 2022 Scott recibió el borrador final del guion y Mescal fue uno de los primeros en reunirse con el director. Aunque Scott continuó encontrándose con otros intérpretes, Deadline afirma que ambos mantuvieron «una reunión fantástica» que prácticamente aseguró la elección de Mescal. Scott dirigirá la secuela a partir de un guion de David Scarpa. En 2021, Scott dijo que la

secuela sería su próximo largometraje, pero que primero tenía que terminar Kitbag, una película biográfica de Napoleón con Joaquin Phoenix. Las últimas informaciones aseguran

que Gladiator 2 comenzará su rodaje en mayo de este año en Marruecos. Fuente: Culturaocio.com

