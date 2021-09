//Rugby Championship: Los Pumas perdieron 27-8 contra Australia y sumaron la quinta caída

El equipo de Mario Ledesma volvió a perder, esta vez contra los Wallabies en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville; el único try argentino lo apoyó Julián Montoya. Fue titular el concordiense Marcos Kremer.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, fue derrotado este sábado por Australia en el Rugby Championsip por 27 a 8 y profundizó su crisis con la quinta derrota en la misma cantidad de partidos disputados en el torneo que los enfrenta con las máximas potencias de ese deporte.

Los de Mario Ledesma fueron superados con claridad a lo largo de todo el partido disputado en el Queensland Country Bank Stadium de Australia, donde la prestación del local hizo diluir la ilusión que se había generado con lo hecho por los argentinos en el segundo tiempo del último partido ante Nueva Zelanda, pero no hubo una reacción acorde a lo que parecía emerger.

Los Pumas anotaron sus puntos con un gran empuje de sus delanteros que pudieron doblegar a la defensa australiana y llegaron al try por intermedio de Julián Montoya, luego convertido. Pero no hubo más para la visita, que jugará el próximo y último partido ante el mismo rival, Australia, el sábado 2 de octubre como cierre del torneo.



Los All Blacks, campeones otra vez

El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda ratificó su poderío al vencer 19-17 a Sudáfrica para consagrarse campeones del Rugby Championship 2021, séptimo título de su historia en esta categoría. Fuente: Super Deportivo

