//Rugby Championship: Los Pumas cayeron ante Los All Blacks por 36-13

El seleccionado argentino, con el concordiense Marcos Kremer como titular, perdió frente a su par de Nueva Zelanda, en partido disputado en Brisbane correspondiente a la cuarta fecha. La semana pasada fue 39-0.

La edición 2021 del Rugby Championship no está resultando sencilla para el seleccionado argentino, que este sábado sumó su cuarta derrota consecutiva: el conjunto dirigido por Mario Ledesma perdió 36-13 frente a Nueva Zelanda en el Suncorp Stadium de Brisbane, aunque dejó algunas buenas sensaciones en el segundo tiempo del duelo.

Con un equipo golpeado por las lesiones y que también presentaba algunas variantes tácticas propuestas por Ledesma (el entrenador ordenó seis cambios), el desafío en este duelo era mejorar la imagen ofrecida la semana pasada en la derrota 39-0 ante el mismo rival en Gold Coast y plantear un partido más cerrado. Pareció que la película se repetiría, ya que a los 5 minutos el potente segunda línea Patrick Tuipulotu apoyó el primer try de la noche australiana, que Jordie Barrett convirtió con facilidad (7-0).

Pero el combinado argentino no se dejó desbordar tan fácil y en los primeros 15 minutos opuso una firme defensa ante un equipo sumamente paciente en ataque. Rápido también se anotó el equipo de Mario Ledesma en el marcador con un penal de Emiliano Boffelli, quien en este duelo asumió el rol de pateador ante la ausencia del tucumano Nicolás Sánchez (el cordobés Santiago Carreras lo reemplazó como apertura). De todos modos, enseguida aumentó Barrett, también con el pie (10-3).

Si bien los neozelandeses, que presentaron un equipo con 11 modificaciones respecto al que habían usado la semana pasada, no se mostraban arrasadores, empezaron a marcar superioridad a medida que la defensa albiceleste perdía intensidad y dominaban las formaciones fijas. Justamente de un scrum en los 22 metros argentinos nació el segundo try del partido: una salida rápida terminó con TJ Perenara apoyando sobre la derecha. Y Barrett, infalible, volvió a acertar (17-3).

A Argentina le costó mucho en el primer tiempo plantarse en terreno adversario y mucho más gestar maniobras de ataque, por lo que recortar distancia parecía una misión complicadísima. Para colmo, los hombres de negro volvieron a golpear en el cierre del primer capítulo: cuando la bocina ya había sonado, hicieron un culto a la paciencia y tejieron una maniobra de 15 fases que cerró Tupou Vaa’i. Otra patada efectiva de Barrett le bajó el telón a los primeros 40 minutos con ventaja de 24-3.

En el arranque del complemento, la tónica no cambió y los All Blacks, después de un descuento con un penal de Boffelli para Argentina, siguieron aprovechando las opciones de ataque que les daba la laxitud defensiva de su rival y volvieron a golpear con un try de Samisoni Taukei’aho (29-6).

En una noche tan complicada en el Suncorp Stadium, el conjunto de Mario Ledesma al menos consiguió quebrar el ingoal de Nueva Zelanda después de 140 minutos sin lograrlo (60 en este encuentro y 80 en el del domingo) después de una muy buena patada de Santiago Carreras hacia la izquierda que permitió que Boffelli se lanzara contra la bandera. El rosarino también acertó con el pie y puso el marcador 29-13.

Ese try y los cambios que dispuso el entrenador aguijonearon a Los Pumas que, favorecidos también por un bache de rendimiento de los All Blacks, fueron más agresivos, trasladaron el juego al terreno de los neozelandeses y tuvieron varias ocasiones para limar aun mas la diferencia. Sin embargo, algunas imprecisiones en los últimos metros se lo impidieron.

En cambio, el conjunto que acaba de recuperar el primer puesto en el ranking mundial no perdonó cuando salió de su campo después de 10 minutos de asedio y volvió a anotar a través de Tupou Vaa’i. La conversión de Barrett le dio forma al 36-13 final.

En el otro partido de la cuarta fecha, que se disputó un par de horas antes en el mismo estadio, Australia derrotó 30-17 a Sudáfrica, tal como había hecho el domingo pasado en Gold Coast.

Después de esta derrota, la cuarta al hilo en el certamen (las dos ante Nueva Zelanda y otras dos contra Sudáfrica en Gqeberha), Los Pumas completarán su participación con dos choques frente a los Wallabies: el sábado próximo a las 7.05 en Queensland y el 2 de octubre a las 4.05 en Gold Coast. Fuente: Super Deportivo

