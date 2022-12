Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por “amenazas y hostigamiento”

El futbolista hizo la presentación en una fiscalía de Buenos Aires. Expuso audios y capturas de pantalla contra su expareja, Camila Homs y el padre, Horacio Homs.

La relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs llegó a un límite. Este jueves se conoció que el futbolista se presentó en una fiscalía de Buenos Aires, antes de volver a España, y denunció a su expareja por «amenazas y hostigamiento».

La demanda también alcanza a Horacio Homs, padre de Camila. Según pudo saber Doble Amarilla, el mediocampista de la Selección enumeró una serie de situaciones que tuvo que atravesar previo a la Copa del Mundo y después de la consagración en Qatar.

Incluso su actual novia, Tini Stoessel, también recibió amenazas de parte de Camila Homs y de su padre en su cuenta personal de una red social. La denuncia ya está siendo analizada en los tribunales porteños.

«Cuentan los abogados que el acuerdo económico tras la separación fue muy favorable a Camila. Pero sentimentalmente ella quedó muy golpeada. Esta denuncia tiene que ver con mensajes que le envió, porque en el último tiempo no están nada bien. La intermediaria para que él pueda ver a sus hijos es su mamá, Mónica», relató el panelista Guido Záffora en Intrusos.

Siguiendo con la información del medio antes citado, la gota que rebalsó el vaso fue el martes 20 de diciembre, que fue declarado feriado en Argentina por los festejos de la Scaloneta. De Paul se retrasó para recibir a sus hijos en Puerto Madero, y Camila explotó.

Encima el jugador del Atlético de Madrid se juntó ese mismo día con Tini. «Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz», fue una de las amenazas de Homs contra De Paul.

«Yo te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos (en referencia a Martina Stoessel)… NADA MÁS… Todavía no me conoces vos a mí… Te juro que no me conoces… Y tampoco conoces a la gente que me rodea… Asique cerra bien el orto…”, dice otro de los chats.

Pero además, según fuentes judiciales, Tini Stoessel también fue el blanco de las amenazas e insultos de Homs y su padre. Es por eso que la reconocida cantante decidió bloquearlos de sus redes sociales.

Tras la radicación de la denuncia, ahora la fiscalía debe decidir si imputa a padre e hija y si solicita al juzgado medidas de protección y resguardo para los dos hijos que tienen en común. Fuente: El Once

