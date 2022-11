Robaron $3 millones a un empresario luego de “hackearle” la cuenta bancaria

El “ciberdelito” ocurrió en Concordia

Un importante empresario y productor vinculado a la apicultura, de la ciudad de Concordia, presentó una denuncia penal dado que le “hackearon” su cuenta bancaria y le sustrajeron una suma aproximada a los tres millones de pesos.

El empresario expresó que, en la mañana de este miércoles, «me “hackearon” una cuenta del banco y me robaron casi 3 millones de pesos, es horrible lo que viví, lo peor es que los banco no te dan respuestas y cuesta mucho que ellos reaccionen a lo que está pasando”, dijo a CadenaEntrerriana.

Asimismo, agregó que “esto está pasando muy seguido, los teléfonos de los bancos para delitos informáticos no funcionan o no te dan respuestas”, relató el empresario.

Por estas horas, continúa la investigación ya en manos de la Justicia que se según expresó actuaron de forma inmediata. Fuente: El Once

