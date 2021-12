//River, sin equipo confirmado para la final con Colón por el Trofeo de Campeones

El Millonario se entrenó de cara a la final ante Colón del Trofeo de Campeones y Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, sigue sin dar pistas del equipo que buscará el título el sábado que viene en la provincia de Santiago del Estero.

En el entrenamiento de esta tarde en el predio de Ezeiza, Gallardo no realizó ninguna práctica de fútbol por lo que no paró un 11 de cara a la final con Colón. La práctica no fue intensa, la prioridad es cuidar las cargas en el cierre de la temporada.

Este viernes, el plantel conducido por Gallardo se entrena por la mañana en el River Camp y luego vuelan en charter a Santiago del Estero desde Ezeiza, en un vuelo programado para las 15.30.

⚽️ Ejercicios físico-técnicos en campo reducido.

⏸️ Diferenciados: De La Cruz, Angileri, Romero y Pérez.

📆 Próximo entrenamiento: mañana a las 11, en River Camp.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/tfIQSaU4UL — River Plate (@RiverPlate) December 16, 2021

La formación de River para jugar con Colón por el Trofeo de Campeones

Si bien Marcelo Gallardo todavía no confirmó el equipo y como acostumbra recién lo dará antes del partido con Colón, el 11 de River tendría a Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez.



Colón se hisopó en la previa al choque con River por el Trofeo de Campeones

El plantel de Colón se hisopó esta mañana y hay gran expectativa por los resultados en la previa al partido contra River, que se jugará el sábado a las 21.10 en Santiago del Estero, por el Trofeo de Campeones. Los resultados rápidos dieron negativo y el Sabalero tiene un poco de calma.

Las alarmas se encendieron cuando Leandro Busatto, presidente del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, diera positivo luego de haber visitado a los futbolistas del Sabalero. Si hay casos de coronavirus, a tan pocos días del encuentro, los afectados quedarían descartados. Fuente: Super Deportivo

