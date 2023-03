Reunión para subir salarios a personal doméstico: a cuánto piden llevarlos

El ministerio de Trabajo anunció para el martes 28 la apertura de la paritaria 2023-2024 de las trabajadoras de Casas Particulares donde un sector gremial ya adelantó que exigirá una suba del 100 por ciento. Es decir, de los 75.000 pesos mensuales pasar a unos 150.000. El último encuentro que se llevó a cabo en diciembre consumió un par de días, con prolongados debates donde las partes no llegaron a un acuerdo total y fue fijado por las autoridades laborales.

Concretamente, el presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) Roberto Picozzi, anunció la convocatoria para el martes 28, con el objetivo de retomar la negociación salarial que fije los aumentos para las trabajadoras del sector, tal como estaba dispuesto en el vigente acuerdo paritario firmado el 7 de diciembre pasado.

Según lo comunicado en la resolución 1/2023, se fijó como orden del día de la sesión «el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844».

El último acuerdo consistió en subas del 8 por ciento en diciembre, un 7% en enero, 5 en febrero y 4 por ciento en marzo. De este modo, la categoría «Cuidado de Personas» el valor hora es de 659,50 pesos con retiro y 738 pesos sin retiro, mientras que los montos mensuales es de 83.482,50 pesos con retiro y 93.032,5 pesos sin retiro. En tanto, el personal para «Tareas generales» el valor hora es de 611,50 pesos con retiro y de 659,50 pesos sin retiro, alcanzando una suma mensual de 75.075 pesos y 83.482,50 pesos respectivamente.

La conducción del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) informó que se movilizará para reclamar una fuerte suba dado los altos niveles de inflación «que impactan en los sectores más postergados, con alzas en alimentos y transporte». Hizo notar además que «el ministerio de Trabajo, parte mayoritaria del Consejo Nacional de Trabajo en Casas Particulares, viene acordando paritarias con los gremios que participan de la negociación, que colocan a las trabajadoras de casas particulares en la línea de indigencia«.

La secretaria General del gremio, María del Carmen Díaz señaló al portal IProfesional que «con una inflación del 102,5 anual y una proyección para marzo del 7 por ciento, es imprescindible otorgar una mejora considerable que no nos deje bajo la línea de indigencia» y remarcó que «de esta paritaria dependen un millón y medio de trabajadoras del rubro más empobrecido y precarizado del país«.

Advirtió que «hoy el sueldo mensual de casas particulares está fijado en 75.000 pesos, menos de la mitad de una canasta básica. El ajuste contra los salarios es una política de Estado, que está en línea con las políticas reclamadas por el FMI y las patronales. Nosotras no queremos el techo salarial del 60 por ciento que firmaron las burocracias sindicales con Sergio Massa. Estamos exigiendo que se abra la paritaria, que nos permitan participar de la mesa salarial como Sindicato.»

Ratificó que «reclamamos que nuestro salario se duplique para emparejar a la canasta básica» y apuntó: «También queremos también que el millón de compañeras que se encuentran en la informalidad, sean registradas porque no tienen ningún derecho laboral». Añadió: «El Gobierno dice que los salarios le van a ganar a la inflación, pero la realidad es otra: Tenemos salarios de hambre porque no alcanzan para cubrir las mínimas necesidades». Fuente: El Once