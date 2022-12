Restitución de identidad de nieto 131: «Da esperanza de hallar a los que faltan»

Dijo Carlotto

Abuelas de Plaza de Mayo anunció una nueva restitución, en conferencia de prensa. «Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131”, dijeron.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, destacó que «Abuelas no podría llevar adelante esta tarea sin la ayuda de la sociedad» por lo que pidió seguir acompañando las campañas de búsqueda y realizó una mención especial a los jugadores de la Selección Argentina, que supieron ser parte de las campañas de Abuelas.

Pietragalla señaló que el hallazgo de cada nieto restituido «corta la perversidad que llevó adelante la dictadura militar». «Hoy estos militantes políticos secuestrados, torturados y asesinados vuelven a aparecer porque su hijo hoy sabe quiénes son y los miró por primera vez en una foto», sostuvo el secretario de Derechos Humanos señalando la foto de Lucía Nadín y Aldo Quevedo que se mostró durante la conferencia de prensa.

«Este es el logro más grande que nos dan las queridas Abuelas de Plaza de Mayo a cada nieto que recupera su identidad», valoró Pietragalla.

El hallazgo del nieto 131 ocurre a tres años de la aparición del último nieto restituido, pero la titular de Abuelas de Plaza de Mayo destacó que «en estos años difíciles centenares de mujeres y hombres se acercaron a nosotros» y precisó que unas 2000 muestras fueron por presentaciones espontáneas, mientras que otras 200 fueron analizadas a través de causas judiciales. El caso del nieto 131 surgió a partir de una investigación judicial.

«Se trata de un trabajo constante, silencioso y amoroso, pero todavía faltan muchos y el tiempo no se detiene. En estos años debimos despedir a nuestras queridas compañeras y, muchas de ellas, no pudieron concretar el merecido abrazo», señaló Carlotto.

Y agregó: «Nuestros nietos y nietas ya rondan los 45 años. Las abuelas les decimos que queremos sumar verdad a sus historias y los esperamos con amor. Llamamos a la sociedad a sumarse, a saber que cualquier dato es importante. No se guarden la información, rompan el silencio, nuestros nietos y nietas está con nosotros».

«Abuelas, ahora nos volvimos a ilusionar»

Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional de Identidad, contó que el nieto recuperado estaba «shockeado» al conocer los resultados de los análisis, pero que estaba «muy bien dispuesto cuando vio la foto de sus padres».

«Él es igual a su padre», dijo la titular de la Conadi y agregó que se recibió de Filosofía y Letras, la misma carrera que cursaban sus padres antes de desaparecer.

«Ahora empieza un proceso delicado del conocimiento de su familia biológica y la historia de sus padres», explicó Carlotto y adelantó que el nieto 131 -oriundo de Buenos Aires- pidió un tiempo para tener el primer encuentro con la familia de sus padres biológicos.

La historia de «Chiquita» y «Dipy»



Los padres del nieto 131 eran militantes del PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban «Chiquita» y a él «Dipy». Fueron secuestrados entre septiembre y octubre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de dos a tres meses.

Ambos permanecieron detenidos en el CCD «Club Atlético» y «El Banco». Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que Lucía fue retirada del CCD «El Banco» entre marzo y abril de 1978 para dar a luz. Estela señaló durante la conferencia de prensa que existen sospechas de que el joven que recuperó su identidad, con 44 años, pudo haber nacido en la Esma.

«El año nos despide dándonos esperanzas de encontrar a los que faltan todavía»

«El año nos despide dándonos esperanzas de encontrar a los que faltan todavía», celebró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al iniciar la conferencia de prensa en la que anunciaron «la felicidad» del encuentro de un nuevo nieto.

Carlotto precisó que se trata del hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo. El nieto 131 tiene hoy 44 años. «Son 131 los casos resueltos a lo largo de estos 45 años de búsqueda», destacó la titular de Abuelas. Lucía nació el 13 de diciembre de 1947 en la ciudad de Mendoza y Aldo el 26 de noviembre de 1941 en la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza. Fueron secuestrados el 9 de octubre de 1977.

La historia del nieto 130

La última vez que Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado una restitución fue hace más de tres años, en junio de 2019. Se trató de Javier Matías Darroux Mijalchuk, quien había sido secuestrado con casi cinco meses en diciembre de 1977.

En su expediente decía que el 27 de diciembre de 1977 había sido encontrado por una mujer que caminaba por la calle, en la intersección de Ramallo y Grecia, a tres cuadras de la ESMA, y cerca de donde esa misma madrugada Elena había sido vista con su bebé por última vez. El niño fue dado en adopción a una familia de Buenos Aires y en 1999 se mudó a Córdoba, donde comenzó su búsqueda.

Sus padres, Juan Manuel Darroux y Elena Mikalchuk, permanecen desaparecidos. Ella estaba embarazada de dos meses.

«Ahora nos volvimos a ilusionar», el tema que eligió Abuelas para comunicar la noticia



Abuelas de Plaza de Mayo eligió «Ahora nos volvimos a ilusionar», la canción mundialista de La Mosca Tse Tse que se convirtió en la banda sonora argentina de Qatar 2022, para comunicar la restitución del nieto 131.

En sus historias de Instagram, la asociación compartió su propio tuit con la música sonando de fondo y el texto: «Cerramos el año con Copa y nieto». Fuente: Página 12

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com