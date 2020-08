Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura y Turismo del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá informa que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos tiene abierto, sin fecha de cierre, el Reempadronamiento Provisorio de artesanos, artistas, gestores, productores, técnicos, docentes de disciplinas artísticas y espacios culturales que podrán cargar sus datos en los formularios disponibles en línea.

La iniciativa se realiza en vistas a diseñar el nuevo escenario, con políticas culturales inclusivas a mediano y largo plazo.

A efectos del presente se entiende por agentes culturales no gubernamentales tanto a las personas que trabajan en el campo cultural (artistas, técnicos, gestores, productores, formadores, etc) como a los grupos, bandas, colectivos, asociaciones, etc., constituidos tanto formal como informalmente.

El objetivo de este relevamiento es contar con un conocimiento detallado sobre el campo cultural entrerriano, principalmente en el aspecto socioeconómico, con miras a generar nuevas políticas culturales que nos permitan garantizar el sostén y el desarrollo del sector cultural provincial.

Para poder inscribirse en el relevamiento de Agentes Culturales no gubernamentales de Entre Ríos (personas y agrupaciones), ingresar a este link:

https://docs.google.com/…/1D1QZrsp0XyzCIFKUe8ca9g…/viewform…

Este formulario no comprende a las artesanas y artesanos, ya que existe un relevamiento provincial recientemente impulsado por la Secretaría para el sector.

Se puede acceder a ese formulario en el siguiente link:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfuoI1gsfnZfY-DL…/viewform…

