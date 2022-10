Relación paralela: el escandaloso motivo por el que se separó Zaira Nara

La modelo puso un punto final a su matrimonio y ahora se supo qué fue exactamente lo que habría ocurrido. Trascendió que ella habría tenido una breve relación paralela con el polista Facundo Pieres Jakob Von Plessen no pudo perdonarla.

Después de que Zaira Naira anunciara su separación de Jakob Von Plessen empezaron a surgir versiones de cuáles fueron los motivos que generaron la crisis en la pareja. Ahora, Yanina Latorre explicó cuál fue la razón principal por la cual la conductora y el guía de safaris decidieron tomar caminos separados.

La panelista del programa televisivo LAM aseguró que debido a que Zaira habría tenido una breve relación paralela con el polista Facundo Pieres él no pudo perdonarla.

«Duraron tres meses (con Pieres). Fue insostenible. Ahí vino la primera crisis. El polista vive en Argentina, pero viaja mucho. Él estaba recién separado, tiene hijos. Su exmujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos», detalló Latorre.

Y continuó: «El vínculo duró tres meses. Cuando se enteró el marido (de Zaira) aparece la crisis. Era todo raro, ella sin el anillo, la fotito. En un momento ellos se separan y ella sigue con el vínculo con el polista».

Entonces, Latorre contó que Von Plessen se propuso reconquistar a Zaira ya que estaba «muy enamorado». «Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer (con Jakob). Él hizo todo lo imposible para reconquistarla, lo dio todo», sostuvo.

«Empezaron a estar juntos. Y él es como Wanda (con Icardi), no puede perdonarla. Lo intentó, pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación», concluyó la panelista.

La confirmación de Zaira Nara y una versión de micrófonos escondidos

Una semana atrás, Zaira Nara comunicó su separación en su cuenta de Instagram con un mensaje contundente. “Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, expresó.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira», completó en la red social.

Desde entonces trascendió que el detalle que hizo que la relación se derrumbara fue que Von Plessen habría colocado un micrófono en la vivienda de la mediática y, cuando ella lo descubrió, se habría desatado una fuerte discusión.

«¿Se acuerdan que a Zaira la habían vinculado con un polista? Eso no es tan mentira, según me dicen. Y Jakob se había enterado porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y las escuchó hablar a Zaira y Wanda», destacó Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10).

Consultada sobre esta versión, Zaira, que es madre de Malaika y Viggo, de 6 y 2 años, fruto de su relación con Jakob, no lo negó.

«Hay temas que prefiero no tocar porque donde contestás uno y otro no, terminás como dando a entender ciertas cosas», lanzó la modelo y sorprendió al no negar la historia del micrófono.

«No me quiero meter en habladurías porque realmente son ajenas al amor que hay en la familia y que va a seguir estando siempre», sentenció. Fuente: Clarín

