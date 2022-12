Reiteran que negocios no deben cobrar recargos por compras con tarjetas

Aseguran que muchos incumplen

En Paraná y otras localidades de Entre Ríos, la mayoría de los comercios cobran recargos a clientes tanto con tarjetas de débito como de crédito. En varias situaciones, el pago se efectúa en una cuota y el recargo supera el 10%.

Muchos negocios del sector minorista en Paraná y en varias ciudades del territorio entrerriano están cobrando un recargo en las compras con tarjetas de débito o crédito. En algunos casos el recargo puede superar el 10%, sin importar el sistema que se utilice para gestionar los pagos de alimentos o servicios. El consumidor, básicamente por desconocimiento, acepta realizar la transacción, cuando en realidad lo que está haciendo el comerciante es evadir impuestos. Es una problemática más habitual de lo que se cree, y que está llegando a través de denuncias a las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos.

“Por todas las operaciones hechas en blanco hay que pagar impuestos. ¿Por qué en los comercios grandes con pago de tarjetas en un pago o con débito, no te cobran un recargo? Porque ellos pagan los impuestos y no están negreando. Es porque ya está contemplado en el precio que van a pagar impuestos. Mientras que los comercios más chicos ‘tiran’ a hacer operaciones en efectivo para no tener que pagar los impuestos. Cuando uno quiere pagar con la tarjeta y como tienen que pagar impuestos, te recargan. Pero no te recargan por lo que les cobra el banco, te recargan porque te quieren hacer pagar los impuestos a vos”, según declaró el titular del organismo, Fernán Poidonami a Diario Uno.

El funcionario alertó que los comerciantes “te cobran lo que quieren, desde el 0% al 1% ya es ilegal”.

En efecto, la práctica es una violación a la Ley Nº 25.065 de Tarjeta de Crédito, Compra o Débito, la cual establece en el artículo 37, inciso C, que el proveedor (el comerciante) “no debe efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta”.

Consultado por el caudal de denuncias que se reciben en la Dirección, sostuvo que “no es muy habitual que se denuncie, porque los consumidores ni siquiera saben que es una infracción. Pero es un tema que estaría bueno ponerlo en el tapete a partir de la inminente puesta en marcha de Billetera Entre Ríos. En ese caso la gente tiene que saber que le tienen que respetar el precio de contado”.

El funcionario reafirmó que por ser una práctica violatoria de la Ley de Tarjetas puede ser incorporado a la Ley de Defensa del Consumidor “como una infracción donde se incurre en un abuso”.

La posibilidad de detectar esta maniobra está asociado directamente a las denuncias que se remitan a la Dirección General de Defensa del Consumidor, aclaró el titular de la repartición. “Imagínate la cantidad de comercios que hay en la provincia y las operaciones que se concretan a diario. Lo que tiene que hacer la gente es denunciarlo o no pagarles. Lo que pasa es que lo pueden hacer porque se desconocen esas cosas. Y como el cliente está acostumbrado a que le hagan un recargo con la tarjeta, pero es para cuando se va a pagar en cuotas. Pero cuando se quiere abonar en un pago con tarjeta de crédito o con débito o con cualquier aplicación, no tienen que hacer recargo”, detalló.

En este punto, Poidomani explicó que el comerciante está cometiendo una infracción sin importar el sistema de pago (Posnet, Mercado Pago, entre otras) que se esté utilizando para realizar las operaciones.

Cómo hacer la denuncia

Los consumidores que se vean afectados por esta situación podrán realizar la denuncia de manera digital o personalmente en las oficinas de la Dirección, ubicada en Córdoba 231 de la ciudad de Paraná, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30. Para realizar el trámite es necesario llevar el DNI o pasaporte, número de teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta al reclamo, nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual se reclama. La información básica de la compra del servicio o producto (provincia donde se adquirió y donde fue usado, es decir los datos del proveedor). Fuente: El Once

