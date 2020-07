//Reinventarse

Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura y Turismo del Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, deseamos comunicar el trabajo que está llevando adelante el Elenco Municipal de Teatro de Jóvenes “Candilejitas” dirigido por la profesora Olivia Reinhartt.

Precisamente la directora del elenco sostuvo que “hace más de tres meses que nuestro contacto viene siendo a través de imágenes, vídeos, llamadas, fotos, mensajes… no nos dejamos de comunicar porque hay una necesidad, un afecto, una pregunta a responder… cuando nos vamos a encontrar otra vez? Cuando volvemos?

En el año que Candilejitas cumple 15 años nos llega esta pandemia y este aislamiento social y obligatorio y nos deja en la soledad para el festejo, para el juntarse y abrazarse”.

Tambien Olivia Reinhartt explicó que “Si bien hace 5 años somos elenco municipal, este grupo viene creándose y cocinándose hace 15 años. Así que la necesidad de saber cómo estamos, qué nos pasa, en qué andamos, es inevitable.

Cuando todo comenzó nos organizamos y tratamos de «hacer algo» desde el lugar que ocupamos y entonces armamos unos videos ficcionalizados, para alentar a que los que pueden, se queden en casa. Con los recursos que cada una… que cada uno tiene, los hicimos. Con creatividad y deseo de que esto pase de la mejor manera.

Llegó Mayo y seguíamos así. Quedó atrás nuestro esperado Encuentro Otoñal… ese encuentro de Teatro que venimos gestando desde hace 5 años y que este año esperaba a elencos de 4 provincias distintas”.

Finalmente la Prof. Olivia Reinhartt destacó: “cuesta aceptar que lo que uno espera durante un año y trabaja tanto, no se dé. Pero ahí estuvo nuestra creatividad otra vez e hicimos un conservatorio por plataforma zoom sobre cómo es el camino de nuestra profesión, del Teatro y a través, otra vez, de la conectividad estuvimos varios presentes para charlar y alentarnos.

En junio nos vimos en el video del Homenaje al día de la bandera junto con otros organismos municipales y siempre nos quedamos con la misma sensación… qué ganas de volver, de vernos, de trabajar…

Entonces casi como sin creerlo, nos entregamos a «dar clases» por plataforma zoom. Es difícil de pensarlo… de realizarlo… de lograr que todos los planetas estén alineados para que la conexión funcione… Pero aquí estamos, intentándolo. Porque la necesidad es aún más grande… crear juntas…crear juntos. No dejar ese espacio que tan bien nos hace.

Ya pasará todo esto y dejará aprendizajes o no. Lo que nadie podrá poner en duda es que la creatividad a la hora de resolver conflictos es la única salida”.

El Elenco Municipal de Teatro de Jóvenes “Candilejitas” por ahora trabaja desde la virtualidad apostando al reencuentro, poniendo su voluntad y sus recursos para que la actividad continúe.

