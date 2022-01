//Reinfección: un joven cordobés se contagió coronavirus dos veces en 25 días

La Pandemia

Cuatro días antes de comenzar con los síntomas por segunda vez, el PCR había dado negativo. Infectólogos no descartan que primero haya tenido Delta y ahora, la variante Ómicron por las características de los síntomas.

El pasado 22 de diciembre se contagió de coronavirus. Sin embargo, manifestó pocos síntomas. Puntualmente “tuvo dolor de espalda”. Luego de cumplir con el aislamiento, el 31 de diciembre se realizó un PCR y el resultado fue negativo. Al día siguiente, viajaba al exterior y debía presentar el test.

Al regresar, se sometió a un nuevo PCR para poder regresar al país. El resultado fue negativo. Sin embargo, el 15 de enero, cuatro días después del último hisopado, comenzó con síntomas y el 16 de enero dio positivo en el test rápido.

Contó que los profesionales de la salud le sugirieron realizarse un PCR para conocer la variante. El 17 de enero, el resultado fue positivo, aunque no le informaron la mutación del virus. En 25 días, se contagió de coronavirus por segunda vez.

El joven tiene las dos dosis de la vacuna. Desconoce cómo se contagió la segunda vez porque a su regreso “no vio tanta gente”. “Un día antes de regresar me hice un PCR en un laboratorio y dio negativo. No tengo la certeza dónde fue”, aseguró.

El caso, bajo la lupa de un infectólogo

El médico y asesor del Gobierno de Córdoba, Juan Pablo Caeiro, explicó en Arriba Córdoba que «clínicamente» podría decirse que el joven primero se contagió con la variante Delta y ahora con la Ómicron, por las características de los síntomas, principalmente, el fuerte dolor de garganta.

“Esta variante, a veces en menos de un mes produce reinfección”, agregó Caeiro al hablar de «escape de inmunidad».

Es decir, cuando las personas se reinfectan aunque antes hayan contraído la enfermedad incluso estando vacunados.

Sin embargo, tampoco descartó que se trate “del mismo virus que persistió”. Esto se debe al enfermarse otra vez en pocos días, aunque sostuvo que se “necesita una confirmación científica”. Fuente: El Once

