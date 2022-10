Refuerzan controles en rutas por el fin de semana largo: qué documentos exigirán

Por aumento del flujo vehicular

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial anticipó una fuerte presencia en las rutas entrerrianas, durante el fin de semana extra largo. Precisaron lo que exigirán a los conductores y dieron recomendaciones para evitar inconvenientes.

Del 7 al 10 de octubre, se sucederán días no laborables, que generan un fin de semana extra largo. El viernes ha sido declarado Feriado turístico, mientras que el lunes se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Las reservas hoteleras y gastronómicas auguran un importante movimiento turístico en la provincia, por lo que se incrementarán los controles.

El fin de semana extra largo, motiva un aumento del tránsito vehicular en rutas de la provincia, debido a los miles de usuarios, provenientes de diferentes regiones del país y que se suman al tránsito cotidiano.

¿Cuál es la documentación obligatoria para circular?

-Documento Nacional de Identidad (DNI)

-Licencia Nacional de Conducir

-Cédula verde o cédula azul

-Poliza de Seguro en vigencia

-Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos

Recomendaciones para un viaje seguro:

-Al volante, alcohol cero

-Viajar con el descanso suficiente para estar siempre atento al camino

-Hacer paradas de 15 minutos cada 2 horas de viaje aproximadamente

-No manejar por más de 9 horas diarias

-Todos los ocupantes del vehículo deben viajar con el cinturón de seguridad correctamente sujetado

-Los menores de 10 años siempre atrás y con el SRI adecuado según peso y tamaño

-Las luces bajas siempre encendidas

-Anunciar siempre las maniobras previamente

-Las mascotas siempre atrás y con el arnés de sujeción correspondiente

-No llevar objetos sueltos en el vehículo. Fuente: El Once