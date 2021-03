//Reforma de Ganancias: esperan conseguir dictamen favorable la semana próxima

El plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana con la firma del dictamen favorable a proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias

Este viernes se concluyó con las reuniones informativas en la que expusieron funcionarios, tributaristas y sindicalistas.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que espera «que la semana que viene haya reunión plenaria de comisiones para seguir con el tratamiento y dictaminar».

Heller señaló que esa posibilidad depende de que haya acuerdo entre los presidentes de los distintos bloques para renovar el protocolo de funcionamiento de la Cámara baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscará en los próximos días un acuerdo con los titulares de las bancadas para mantener el protocolo de funcionamiento de sesiones presenciales, junto con la posibilidad de que puedan hacerlo en forma remota los legisladores considerados en grupos de riesgo.

Fuentes parlamentarias señalaron que tratarán de emitir dictamen entre el martes o miércoles próximo y realizar una sesión especial el lunes 22 o el martes 23 de marzo.

El proyecto de reforma exime del pago del tributo de Ganancias a los salarios de hasta 150 mil pesos brutos y a las jubilaciones cuyo monto total no superen el equivalente a ocho haberes mínimos.

La iniciativa original recibió -a pedido de los gremios- algunos cambios ya que el aguinaldo no será tomado en cuenta para el pago del tributo en estos casos, al tiempo que se permitirá a los jubilados poder acceder al beneficio aunque tengan otros ingresos que puedan incrementar su renta.

Heller dijo que «esta ley no es la solución, ya que no resuelve los problemas de manera integral pero establece un valor a partir del cual se tributa y permite que no paguen ganancias mas de un millón de trabajadores».

En la tercera audiencia de la reunión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo que se realizó esta tarde, sindicalistas de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el Frente Sindical respaldaron el proyecto presentado por Massa y respaldado por todo el oficialismo.

La reunión no estuvo exenta de polémica, ya que diputados de Juntos por el Cambio reaccionaron y algunos incluso se retiraron de la reunión en protesta contra las afirmaciones del asesor del gremio de Camioneros, Mariano Sánchez, quien cuestionó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri y a las propuestas realizadas por legisladores de JxC.

Sánchez dijo que «es vergonzoso que ayer hayan salido con un proyecto para incrementar el mínimo no imponible a 500 mil pesos» y señalo que en el gobierno de Cambiemos «no hicieron nada» y «persiguieron a nuestros dirigentes».

Uno de los diputados radicales que se quedó en la reunión, Facundo Súárez Lastra, dijo que la lamentaba que «algunos compañeros hayan abandonado la reunión, algo que no comparto, y por eso me quede», y pidió que «haya más moderación (por parte de los sindicalistas) si estamos trabajando en un tema en que se puede acordar»

Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, explicitó «el apoyo absoluto a este proyecto que eleva el umbral donde se empieza a tributar el impuesto».

También pidió contemplar la situación de los trabajadores que sufren «sobrecarga de sus tarea producto que otros están aislados o no pueden concurrir por patologías pre-existente».

Otro de los secretarios de la CGT, Carlos Acuña, felicitó a los diputados por estar tratando esta iniciativa, debido a que «este tema que significa una mejora de los trabajadores»

«Creo que la pandemia nos dejó claro que cuando los trabajadores no tienen poder adquisitivo no hay actividad económica. Con esto, decaen el consumo y la producción, necesarios para sostener los puestos de trabajo», agregó Acuña.

En tanto, el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky dijo que este proyecto «es una avance que significará un beneficio muy importante no solo para los trabajadores sino para las pymes» ya que se «volcará al mercado interno entre 15 mil y 18 mil millones de pesos»

Yasky señaló que «esta medida es absolutamente necesaria y justa. Va a significar, una vez aprobada, que queden pagando ganancias menos del 7% del total de los trabajadores. Esto es volver a poner ese tributo en la cúspide de la pirámide salarial».

A su turno, el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro recordó la posición histórica de su sector respecto a que «los salarios no son ganancia», a pesar de lo cual dijo que «vamos a apoyar este proyecto»

En tanto, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que «yo soy de un gremio de muchos trabajadores que tributan este impuesto» y pidió que se tomen medidas para que «no se produzca un solapamiento entre los que van a pagar Ganancias y los que no».

«Reconozco el esfuerzo fiscal del Gobierno para impulsar una mejora en el bolsillo de los trabajadores que pagan ganancias y que esto se traduzca en un mayor crecimiento de la economía», agregó Palazzo.

A lo largo de la reunión, expusieron también los secretarios generales de Suteba, Roberto Baradel; el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; el secretario gremial de la CTA, Claudio Marín; y el titular de la Asociación de Empleados Jerárquicos de AFIP, Pablo Flores, entre otros. Fuente: El Once

