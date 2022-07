Recomendaciones del Túnel Subfluvial con motivo de este fin de semana de vacaciones de invierno

Desde el ente biprovincial se insta a los automovilistas que circulen por el viaducto, en ambos sentidos, planificar el horario de cruce, respetar las barreras del peaje y velocidades de circulación, y proyectar sus viajes con tiempo ante cualquier eventual imprevisto que pueda ocasionar demoras.

Desde este viernes 22 de julio y hasta el domingo 24 del corriente, la Región Litoral y Centro del país tendrá un gran movimiento con motivo de la finalización del período de vacaciones de invierno para algunas provincias, y la continuidad de las mismas para otras.

Es por ello que, tanto Entre Ríos como Santa Fe, conjugarán factores que tendrán incidencia directa en el funcionamiento del enlace, como ser la finalización de las vacaciones de invierno y la realización de eventos sociales, deportivos y culturales en la región, lo que promoverá un intercambio turístico en ambos sentidos, pudiendo ocasionar demoras en el viaducto.

En tal sentido, desde el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” se solicita a los usuarios planificar el horario del cruce, teniendo en cuenta que la mayor carga vehicular podría ocurrir entre las 16 y las 21 del domingo. Asimismo, se pide a los usuarios respetar los tiempos de las barreras del peaje y las velocidades de circulación establecidas.

Se recuerda que frente a importantes concentraciones que puedan suscitarse, el viaducto mantiene el régimen de velocidad mínima y máxima (40 y 60 Km/h), remarcando que las barreras del peaje “no pueden ser levantadas”, para permitir el paso a discreción de vehículos (como ocurre en otros puntos del país), dado que las mismas son un mecanismo sincronizado que le posibilita al viaducto absorber el tránsito de cuatro vías, para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos.

“Cumplir con estas sencillas recomendaciones posibilitarán a cada usuario llegar a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible”, señalan desde el Área Técnica del Túnel Subfluvial.

· Seguridad

Desde su habilitación en diciembre de 1969, circularon por el viaducto alrededor de 140 millones de vehículos. Sin embargo, el emblemático enlace interprovincial figura entre los túneles bidireccionales con menor siniestralidad del mundo, según valores de admisibilidad del Comité Técnico de Explotación de Túneles de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC por sus siglas en inglés).

Esto se debe a que el enlace ha adoptado un esquema de funcionamiento basado en normativas europeas, donde la seguridad se piensa desde diversos puntos de vista.

· Gestión

Con una demanda de tránsito actual que ronda los 12.000 vehículos diarios, el enlace exige una importante capacidad de gestión, tanto de mantenimiento como de atención, a cualquier incidente que implique una problemática para la circulación.

De esta forma se prioriza la seguridad vial y la continuidad en la circulación, posibilitando así que cada usuario llegue a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Sin dudas, una de las razones por las cuales las barreras de acceso al túnel no se levantan.

· ¿Por qué no se levantan las barrreras del túnel subfluvial?

Ante las demoras, algunos automovilistas reclaman el levantamiento de las barreras del peaje con la errónea idea de que eso permitiría agilizar el tránsito como ocurre en otros corredores viales. Sin embargo, esta no es una opción posible en el túnel, dado que las mismas son dispositivos de seguridad vial que regulan el ingreso al viaducto, ordenando el flujo y evitando incidentes en su interior.

Las barreras son un mecanismo perfectamente sincronizado que le permite al viaducto absorber el tránsito de cuatro vías para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos a partir de un régimen de velocidad mínima y máxima que oscila entre los 40 y 60 Km/h.

· Eventos convocantes

Desde este viernes, la ciudad de Paraná brinda una importante agenda en materia cultural, turística y deportiva, por lo que la llegada de visitantes a la capital entrerriana se prevé de manera diaria, incrementándose el tránsito vehicular por el viaducto.

Asimismo, desde la vecina ciudad de Santa Fe se convoca a eventos culturales y recreativos- sobre todo para los más chicos-, al mismo tiempo que los acontecimientos en materia gastronómica marcarán el ritmo de la agenda santafesina, con la llegada de visitantes desde Entre Ríos, motivos por los cuales el flujo vehicular por el viaducto para estas jornadas incrementará considerablemente. Fuente: APFDigital

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com