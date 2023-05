Realizan una colecta para una niña de 5 años que será operada del corazón

Gualeguaychú

El 12 de junio es la fecha designada para la cirugía. Será la tercera desde su nacimiento y tendrá lugar en la Fundación Hospitalaria. Su familia necesita reunir el dinero suficiente para pagar los honorarios médicos y permanecer un mes en el hospital.

Cuando Felicitas Verdinelli estaba en la panza de su mamá los médicos le detectaron, a partir de los resultados de una ecografía morfológica, una cardiología congénita denominada atresia pulmonar con septum íntegro. Diagnóstico que permitió el abordaje de la patología a tiempo. Tal es así que a los 15 días le realizaron la primera intervención quirúrgica.

“Las válvulas que pasan la sangre filtrada al cuerpo estaban mal formadas”, explicó su mamá, Antonella Berghella. “Desde un primer momento nos informaron que iban a ser tres cirugías: la primer fue la paliativa, que le permitió seguir viviendo; la segunda fue a los dos años y ahora necesita la tercera”, agrega la docente, en diálogo con Diario El Día .

“Ella toma medicación y tiene controles con el cardiólogo desde que nació. Pero, gracias a Dios, hace una vida normal. Siempre con cuidado con los resfríos, los cambios de clima, las caries. Pero ella hace una vida normal, activa, una vida de una niña de cinco años. Va al jardín, va a cumpleaños, a las fiestas familiares, como cualquiera”, indicó su mamá.

La tercera cirugía a la que deberá someterse Felicitas tiene fecha: será el próximo 12 de junio y consistirá en el cambio de válvula de uno de los ventrículos de su corazón. Si bien la intervención está cubierta por la obra social, no así la estadía de la familia y los honorarios del cardiólogo que estará a cargo de la misma. Es por ello que la familia decidió disponer de una cuenta para recibir la ayuda de quienes deseen acompañarlos en este difícil momento.

“La Fundación Hospitalaria, donde será intervenida, está en Saavedra y en esa zona todos los alquileres están en dólares, por lo que se nos hace muy cuesta arriba pagarlos. Además, el médico que estuvo a cargo de las otras dos operaciones y la conoce a Feli desde que nació no está cubierto por la obra social”, contó su mamá. Al tiempo que explicó que “como madre, quiero lo mejor posible para mi hija, por eso queremos que la opere el cardiólogo que conoce a mi hija”.

La situación de la familia Verdinelli-Berghella es la de muchas a lo largo y a lo ancho del país. Pero, afortunadamente, la sociedad de Gualeguaychú se ha caracterizado por ser muy empática con este tipo de necesidades y, desde el jueves a la noche, cuando empezaron a hacer circular el flyer de la colecta solidaria, las muestras de apoyo han se fueron multiplicando.

“Quiero agradecer a toda la gente que, enseguida que compartimos lo de la colecta, se puso en contacto y colaboró de forma desinteresada. Gente que no conozco, que más allá de poder colaborar económicamente o no, nos envió palabras de apoyo y un grado de afecto que emociona. La verdad es que es muy lindo eso, nos ayuda a seguir palra adelante y a no sentirnos solos. Es una caricia al alma, igual que la rifa que están haciendo en la escuela en la que trabajo y la venta de pollos del club del barrio. Estamos re agradecidos con todos”, indicó Antonella.

¿Cómo colaborar?

La familia de Felicitas dispuso de una cuenta para recibir donaciones. Los datos son los siguientes:

Celular de Antonella: 3446 – 606415

Nombre: Antonella Tamara Berghella

CVU: 0000003100061703114616

ALIAS: TODOS.POR.FELICITAS. Fuente: El Once

