Raphael, con 60 años de carrera, asegura: “El romanticismo volverá”

Ha vendido más de 70 millones de discos

Con una impresionante carrera musical, Raphael ha ganado el reconocimiento mundial como un extraordinario cantante de voz privilegiada, pionero de la balada romántica. “Latinoamérica es una maravilla”, aseguró.

Raphael no es “un eterno nostálgico o un enamorado del pasado” como podría pensarse pensando en que hace 60 años comenzó su carrera. Tras recibir el premio Billboard por su trayectoria en los escenarios y con el lanzamiento en América Latina de un documental de cuatro partes sobre su carrera llamado «Raphaelismo», el cantante y actor español dejó en claro que “no es de los que mira atrás”.

“Yo no miro atrás nunca”

«Yo no miro atrás nunca. Hay una frase que siempre digo -mal dicha-, que es ‘pa’lante’, siempre ‘pa’lante'», dice Raphael con contendencia.

Con destacados éxitos como «Hablemos del amor», «Yo soy aquel», «Escándalo» (compuesta por Willy Chirino) o «Mi gran noche», Raphael es uno de los más claros representantes de los «representantes de las baladas románticas».

Su estilo arrebatador, su expresividad sobre el escenario -a veces rozando el histrionismo- y canciones como «Digan lo que digan» o «Qué sabe nadie» hicieron correr rumores sobre su sexualidad, algo sobre lo que el propio artista se ha pronunciado en entrevistas para decir que «le han hecho gracia», aunque no fueran ciertos, detalla BBC Mundo. También se ha referido al gran susto que vivió por sus graves problemas de salud con el hígado, hasta que en 2003 recibió un trasplante que le dio una inyección de vida.

Busca que las canciones “lleguen a ser parte de la vida” de cada uno

¿Cómo ha logrado mantenerse activo durante tantos años en un mundo tan exigente como lo es el del espectáculo? “Pues poniéndole mucha voluntad, gustándote mucho lo que haces. Es un acto en favor de los demás, de que pasen buenos ratos, de que disfruten tus canciones. De que las disfruten tanto que lleguen a ser parte de su vida. Lo ves incluso en las personas que padecen de Alzheimer: lo último que se les olvida son las canciones”, aseveró el intérprete.

Al ser consultado sobre la primera etapa de su carrera, si fue la más dificultosa de su carrera, aseveró: “No todo fueron rosas, pero yo no las veía como dificultades. Eran solo pequeños baches con los cuales uno tiene que aprender a levantar la cabeza. Porque al final, lo que estaba en mi cabeza era estar en el Olympia, era ir a París”.

“En el mundo que me rodea a mí, hay mucho compañerismo. Pero la historia de Raphael se hubiera escrito igual, más allá del compañerismo. Y esto es gracias a la tenacidad que tengo, no por otra cosa sino por la tenacidad”, destacó Raphael a la BBC.

Y ¿de dónde nace esa tenacidad de Raphael? “Desde muy niño, he hecho lo que yo sentía que tenía que hacer y se me daba. Me acuerdo de la bofetada que me dio mi madre la primera vez que llegué a la casa tarde, después del teatro, para la edad que tenía -11 años en ese momento y llegué a las 3 de la mañana-. Y yo le dije: Pues empezamos bien, porque es lo que voy a hacer todos los días. Yo voy a ser artista, yo soy artista y voy a venir a esta hora todos los días porque es a la hora que la obra terminó. Y yo siempre he sido así, siempre he hecho lo que he querido y he debido hacer”, contestó el intérprete.

Latinoamérica es una maravilla

Ese convencimiento, esa certeza en la vida “sale de lo más profundo de mi corazón. No puedo ser otra cosa. No debo ser otra cosa”, acotó.

La relación de Raphael con América Latina es muy profunda. “¿Tú quieres que os regale los oídos? Porque sois maravillosos. Latinoamérica es una maravilla. La primera vez que pisé el continente, sentí que estaba predestinado para ir”.

A los románticos “Sean estoicos y aguanten, porque volverá”

En cuanto a su visión sobre el amor hoy en día, en esta época de redes e internet, Raphael respondió: “Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, porque no todo es malo. Además, siempre hay que tener un hueco para la esperanza de que todo lo que esté mal tiene arreglo. A lo mejor no es un arreglo inmediato, pero yo no creo que la gente sea tonta para nada. Yo creo que la gente va a volver a las maneras antiguas de las relaciones, porque ya ha pasado en otras ocasiones que se imponen nuevas tendencias a una velocidad vertiginosa. Y las cosas han vuelto a su cauce”.

¿Qué consejo daría a los románticos? “Que sean estoicos y que aguanten, porque volverá”. Y a los que admiran las seis décadas de Raphael en el escenario les dice que “todo se puede hacer. Quizás no tan bien como te lo imaginabas, pero te acercas mucho”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com