Quienes no validaron datos para el Potenciar Trabajo tienen nueva posibilidad

Finalizado el plazo para completar el formulario para retener el beneficio, se abre una opción antes de perderlo de forma permanente. Cómo hacer el trámite, quiénes pueden acceder y cómo saber si me corresponde cobrar la asignación.

Los titulares del plan Potenciar Trabajo tuvieron hasta el 15 de enero de 2023 para entregar el formulario de validación de datos personales. Ahora, los beneficiarios que no llegaron a tiempo podrán solicitar una extensión para no perder la titularidad. De todas maneras, no todos los quedaron afuera podrán volver a recibir el beneficio. Cómo hacer el trámite, quiénes pueden acceder y cómo saber si me corresponde cobrar la asignación.

El trámite, que había finalizado el 15 de enero, dejó a más de 150.000 personas afuera del plan. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aclaró ahora que podrán realizar un reclamo para las validaciones que quedaron «fuera de plazo».

Según datos del ministerio, unas 1.210.571 personas validaron sus datos correctamente y continúan siendo parte del programa, eso es casi el 90% de los beneficiarios. El 11% restante quedó sujeto a «ser suspendido» a partir del próximo mes si no inicia la «instancia de reclamo».

Los montos del plan Potenciar Trabajo tendrán un aumento del 20% de forma escalonada hasta marzo de este año. De esta el beneficio, para enero será $ 31.000, el mes siguiente subirá a $ 32.715, y para fines de marzo se ubicará en $ 33.870 y el último mes del plan serán $ 34.750.

Los beneficiarios que se encuentren en instancia de reclamo no perderán el beneficio total, cobrarán el 50% del beneficio. De todas maneras, cada persona que realice su reclamo va a tener la respuesta en el plazo de 30 días. Las personas que no realicen la validación serán dadas de baja del programa.

Quiénes pueden acceder al Plan Potenciar Trabajo

-Las personas que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular.

-Deben ser mayores de 18 y menores de 65 años.

-Tener nacionalidad argentina o extranjeros con residencia legal en la República Argentina.

-Deben participar de algún proyecto socio-productivo, finalización educativa y proyectos sociolaborales.

Cómo validar la identidad en Mi Argentina

Tras detectar algunas irregularidades, el ministerio reclamó realizar una validación de datos para verificar que todos los beneficiarios fueran correctos.

Aquellos que se pasaron de la fecha límite, que fue el 15 de enero, pero no quieren perder el beneficio deberán presentar la documentación a través de la aplicación Mi Argentina.

Si se cuenta previamente con usuario sólo será necesario ingresar y y seguir los pasos que demanda la misma. O registrarse previamente.

Una vez iniciada la sesión, hay que dirigirse a la opción que dice «solicitar validación fuera de plazo» y completar el formulario.

Aquellos que no completen el procedimiento en los próximos 60 días serán dados de baja como titulares del programa.

La información que se le solicita a cada beneficiario es:

-Nivel de estudios y si hay interés en finalizar los estudios pendientes, continuar con otros niveles educativos o formarse para el mundo del trabajo.

-La actividad productiva, comunitaria o educativa que realiza y la Unidad de Gestión don de la lleva a cabo.

Cómo acceder al plan Potenciar Trabajo

Para acceder al plan Potenciar Trabajo, el beneficiario deberá ir por alguno de los cuatro canales habilitados para acceder l plan.

-Acudir a alguno de los 56 Centros de Referencia que sirven para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales.

-Puntos Digitales que brindan conectividad, capacitaciones, talleres y actividades culturales para personas de todas las edades.

-La Secretaría de Innovación, a través de su página web.

La aplicación Mi Argentina, en la cual hay que registrarse o iniciar sesión y aplicar para el plan Potenciar Trabajo. Fuente: Clarín

