Quedó ciego y después de 35 años volverá a ver gracias a una donación de Messi

Cristian Guglielmett tiene 52 años. A los 17 sufrió una caída que le provocó una hemiplejia y una ceguera irreversible. Su hermana escribió una carta con su historia y el miércoles recibirá un dispositivo que mejorará su calidad de vida.

«A Messi le diría ‘gracias’ por tener una Fundación que permite que ocurran historias como la mía, y otras tantas que nadie conoce, pero que ayudan a mucha gente», dice Cristian Guglielmett, un ciudadano de Rosario que a los 17 años sufrió una ceguera irreversible y a la que hoy, a sus 52, podrá decir que «ha vencido» gracias a un dispositivo que le donó la Fundación Messi.



Un accidente que cambió su vida

Cristian Guglielmett no recuerda qué pasó ni cómo. Cuenta los hechos según como a él se los relataron. Es que acaso por la conmoción que le causó ese episodio que cambió su vida para siempre, esos minutos están totalmente borrados de su mente.

Sabe que cuando tenía 17 años fue a un boliche de Rosario, que en un momento sufrió una caída desde una altura considerable y que cuando despertó estaba hemipléjico (parálisis total o parcial de un lado del cuerpo) y sin poder ver. Del primer diagnóstico se recuperó gracias a un arduo trabajo de los médicos que lo atendieron y a su voluntad por salir adelante. Del segundo, no: la ceguera fue irreversible y así continuó con su vida durante los siguientes 35 años.



De la Facultad de Medicina, al título en Derecho y de allí a la digitalicación de libros en la Biblioteca Estrada

Cristian Guglielmett trabaja como digitalizador de libros de la Biblioteca Estrada de Rosario. Su trabajo consiste en preparar libros para su impresión en Braille o bien transformarlos en archivos de audio para que los no videntes puedan escucharlos.

Pudo encontrar ese, su lugar en el mundo de los oficios, después detener que dejar la carrera de Medicina que había iniciado poco tiempo antes de sufrir el accidente, el que no le impidió más tarde recibirse de Abogado, profesión que llegó a ejercer hasta que descubrió que transformar los libros de manera que los que, como él, no ven, puedan igualmente leer.



El acto en el que Cristian Guglielmett recibirá la donación de la Fundación Messi

La entrega oficial del dispositivo de origen israelí «OrCam MyEye 2? será el próximo miércoles 22 de junio a las 12, en la sede de la Biblioteca Estrada de Rosario. Allí, Cristian recibirá la donación del dispositivo que mejorará su calidad de vida. Fuente: El Once

