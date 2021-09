//Qué se vota en las legislativas y otras preguntas frecuentes de la elección

Rumbo a las urnas

Las elecciones legislativas de este año tendrán una primera instancia con las PASO del 12 de septiembre. Detalles sobre qué es lo que se vota, quiénes votan y otras preguntas frecuentes.

Las elecciones legislativas de este año tendrán una primera instancia con las PASO del 12 de septiembre y luego las generales del 14 de noviembre. A continuación, se detalla qué es lo que se vota y otras preguntas frecuentes.

-¿Quiénes votan?.

-Todos los argentinos nativos y por opción que al 27 de octubre tengan 18 años o más y menores de 70 años, que estén inscriptos en el padrón electoral, deben votar en las Elecciones Nacionales. Todos los jóvenes de 16 y 17 años, y los que teniendo 15 cumplan los 16 años hasta el mismo 14 de noviembre tienen derecho optativo al sufragio.

-¿Qué se vota?.

-127 diputados nacionales, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del total de 257 bancas.

También 24 senadores nacionales, en ocho provincias, del total de 72 escaños. En este caso será el turno de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

-¿Quiénes no están obligados a votar?.

-Aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación, quienes deberán comprobar el hecho consiguiendo un certificado en las comisarías del lugar. En tanto, quienes se encuentren enfermos deben justificar la ausencia con un certificado médico emitido por un hospital público o, de no poder movilizarse, por un médico particular.

Los comprobantes deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com