¿Qué accesorios debemos comprar para nuestro celular?

Una vez que compramos un nuevo teléfono celular, solamente nos queda, o volver a nuestro hogar en caso de que lo comparamos físicamente, o bien esperar a que nos llegue si lo adquirimos virtualmente. Sin embargo, una vez que lo tengamos, podemos comprobar que nos llega con lo básico. Esto se resume en la ausencia de accesorios que pueden volverse necesarios.

Las cajas en las que nos llegan nuestros nuevos teléfonos, contienen, además del aparato en sí, un libro de instrucciones y algunas marcas te agregan algunos accesorios para celulares como fundas protectoras y cargadores y su cable usb. El tema está en que cada vez más marcas han empezado a vender estos productos por separado, argumentando una supuesta protección del medio ambiente, una justificación que se cae cuando vemos que los cargadores que compramos por separado son exactamente iguales a los que las marcas traían antes. Pero bueno, es una discusión para otra nota.

¿Por qué es importante hablar de los accesorios?

Los Smartphone de todas las compañías están en una competencia constante por superar a sus rivales y mejorarse a sí mismos, son celulares, sí, pero también pueden ser nuestro objeto de esparcimiento y hasta nuestra fuente de trabajo en algunos casos. Los artículos para celulares sirven para potenciar o proteger un elemento que es cada vez más apreciado en nuestra sociedad.

Algunos de los artículos más pedidos

– Batería externa

Hay una situación contrastante en las baterías de los móviles: las mismas son cada vez más poderosas, y la mayoría de los últimos modelos vienen con baterías de, mínimo, 4000 mAh. En la era previa a los smartphones, las baterías eran de 800 y nos duraban días. ¿Esto quiere decir que las actuales también? No. Y eso pasa porque el consumo de las aplicaciones es cada vez mayor y, de hecho, supera a la potencia de la batería. Por eso, accesorios para teléfonos celulares como las baterías externas son tan requeridas.

– Smartwatch

Tal vez no sea el más necesario en la relación entre celulares y accesorios, pero el smartwatch es un accesorio interesante a tener en cuenta. Es un aparato que tiene las funciones básicas de un reloj de pulsera, sumadas a otras como recibir y enviar mensajes, chequear redes sociales, controlar el pulso cardíaco o el embarazo y los ciclos de sueño, todo esto apoyado por la interconexión con nuestro teléfono celular.

– Auriculares y parlantes bluetooth

Cada vez más desarrolladores de móviles están eliminando el puerto jack 2.3 que permitía conectar auriculares con cable, incitando a cambiar a los modelos de conexión inalámbrica por bluetooth. Sin embargo, esto no cubre totalmente el apartado de la calidad del sonido. Por más mejoras hechas al audio que sale de los teléfonos, este no es bueno a los oídos de los exigentes o para aquellos que quieren animar una fiesta. Para ello existen los parlantes inalámbricos, también con conexión a bluetooth.

Dependiendo qué es lo que busques, hay modelos que apuntan a perfeccionar la conectividad para que no haya fallas, otros buscan mayor potencia o mayor calidad en el sonido que sale y otros buscan ser fáciles de transportar para que puedas llevarlos a todos lados.

Las fundas y los protectores

Hasta ahora hemos hablado de algunos gadgets que pueden ayudarnos a sacarle más jugo a nuestro móvil, pero ahora mencionaremos elementos tan importantes que hemos decidido dejarlos en un apartado especial: hablamos de los productos creados para ser protector de celular.

Hemos mencionado que los teléfonos vienen cada vez con menos accesorios. Antes, casi todos los modelos venían con una funda anti rayones, básica pero efectiva hasta conseguir algo mejor. Ahora, casi ninguna marca lo hace. Y ahí entran en juego las carcasas y los protectores de pantalla que podamos encontrar.

Carcasas

Si te has dedicado a buscar, habrás visto que hay de todo tipo, a continuación, mencionaremos algunas de ellas.

– Protectores traseros y fundas antichoque

Estos son los modelos de protección más populares, los protectores traseros tienen distintos niveles de grosor y materiales en que están hechos (como silicona o plástico) y las antichoque tienen un armazón más duro y pesado, que soporta mejor las caídas.

– Personalizadas

El protector de celular con diseño es algo que se ha puesto de moda. Esto se debe a que están producidas a gusto del consumidor, evocando algo que le guste. Si buscas fundas seguras y cómodas, no las recomendamos (hay algunas que son enormes), pero sí si quieres llamar la atención.

– Bumper

Este tipo de funda apunta a reforzar, solamente, las esquinas de nuestro móvil y no influye mucho en el grosor del mismo.

Protección de pantalla

La mayoría de las pantallas de los móviles son bastante resistentes naturalmente por los materiales con los que se diseñan, pero la idea es no arriesgarnos, así que un protector de pantalla de celular es un agregado necesario.

Principalmente hablamos de dos tipos de protección, la del protector de vidrio para celular o cristal templado, y el hidrogel. El primero es el más popular y clásico, una lámina de vidrio o plástico reforzado rígido, que se adhiere a la pantalla. El hidrogel es un producto más novedoso, consta de una membrana de silicona de alto impacto, muy recomendable para las pantallas con curvaturas, y que, por su composición y delgadez, puede hacer parecer que ni siquiera lo tenga.

Adquirir accesorios como gadgets o seguridad extenderán la vida de nuestro teléfono, y nos permitirán poder aprovechar más todas sus herramientas. Te recomendamos que tengas esto en cuenta y vayas a tiendas de tecnología o visites sus plataformas para realizar compras online, para mejorar aún más, la ya poderosa herramienta que tienes en tus manos. Fuente: El Once

