Publicaron el decreto de aumento del piso del Impuesto a las Ganancias

Boletín Oficial

El Ministerio de Economía estableció como piso para el período fiscal 2023, el monto de la remuneración y/o del haber bruto en $506.230 mensuales, inclusive. Por debajo de este umbral no corresponderá retención alguna del tributo.

El Gobierno Nacional oficializó la suba del piso del Impuesto a las Ganancias que beneficiará a 250 mil empleados.

A través del Decreto 267/2023, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía estableció para el período fiscal 2023, el monto de la remuneración y/o del haber bruto en $506.230 mensuales, inclusive. Por debajo de este umbral no corresponderá retención alguna del tributo.

Decreto 267/2023: suba del piso del Impuesto a las Ganancias

“Para el caso de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a $506.230 mensuales, inclusive, deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de la citada norma legal un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a (cero) 0″, reza el artículo 2 del decreto publicado esta madrugada.

Asimismo, en los meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada. La AFIP será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente, señala el texto con las modificaciones que fue firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y el ministro de Economía, Sergio Massa.

En los considerandos, el Gobierno señaló que la actualización del monto del piso de Ganancias es para “evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política salarial”.

De esta forma, aproximadamente 250.000 trabajadores en relación de dependencia dejarán de pagar el tributo, según cálculos realizados por el Palacio de Hacienda.

El umbral anterior del tributo era, desde enero de 2023, de $404.062, con lo que el aumento del monto exento es de 25,3 por ciento. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com