//PSG estalló tras la divulgación del salario de Messi: «Es inaceptable, una falta de respeto»

Leonardo, director deportivo del club de París, hizo declaraciones públicas en las que desmintió la información divulgada por el principal diario deportivo de Francia tras dar a conocer el contrato del astro argentino.

Leonardo, el director deportivo del PSG, negó rotundamente la información sobre el contrato y el sueldo de Lionel Messi publicada este viernes en el diario L’Equipe.

«Esto es inaceptable. Es totalmente falso. Quería decirlo. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó», dijo el dirigente brasileño a RMC Sports.

Según la información de L’Equipe, La Pulga cobraría 110 millones de euros si cumple las tres temporadas con el PSG, a razón de 30 millones de euros netos por período, y una serie de posibles primas.

Leonardo negó esas informaciones: «No podemos aceptar que salga en la portada de un diario como L’Equipe» y añadió: «Es inaceptable. Está completamente mal. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó».

Lionel Messi's eye-watering contract details at PSG are 'leaked' https://t.co/EktuxVmELM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 18, 2021

Consultado acerca de las cifras concretas del contrato del argentino, el brasileño no quiso responder pero expresó: «Realmente está muy lejos de la verdad. La duración del contrato es de dos años. No tiene otra opción, ni obligatorio ni no obligatoria. Es falso, no es eso y no nos gustó «, sentenció el directivo del PSG.

Messi, una mina de oro incluso desde antes del debut

Explosión en las redes sociales, nuevos patrocinios, venta récord de camisetas. Aunque todavía no ha jugado ni dos partidos completos con su nuevo club, Leo Messi es ya una mina de oro para el París Saint-Germain (PSG).

Un mes después de su fichaje por el PSG, los cerca de 80 millones de euros que el club se gastará este curso con el argentino (salario de 40 millones de euros, incentivos e impuestos) ya «están en vías de amortizarse», coinciden especialistas en finanzas deportivas consultados por Efe.

Si en los ingresos por tickets y por televisión no hay, de momento, un gran margen de crecimiento, la amortización inmediata procederá de tres ejes: redes sociales, merchandising y patrocinios no convencionales. Todo ello sin tener en cuenta las ganancias que proceden de la Liga de Campeones (pueden acercarse a los 100 millones de euros dependiendo de los resultados). Fuente: Super Deportivo

