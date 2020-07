//Pronóstico: Qué se prevé para el fin del invierno y el inicio de la primavera

Lluvias y temperaturas

El pronóstico trimestral para agosto, septiembre y octubre detalla las previsiones para los próximos tres meses en cuanto a lluvias y temperatura en cada zona del país. Para Entre Ríos anuncian precipitaciones normales.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron los detalles del pronóstico trimestral elaborado por el organismo. En el mismo se da cuenta de que en Entre Ríos las precipitaciones estarán dentro de lo considerado normal, mientras que no hay una perspectiva cierta en cuanto a las temperaturas, aunque se advierte que la «ocurrencia de irrupciones de aire frío» pueden provocar «descensos importantes de temperatura» durante agosto, septiembre e incluso octubre.

La previsión señala que «se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional».

Lluvias

Se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación inferior a la normal sobre el este de la región Patagónica. En tanto, las lluvias serían las habituales para esta época en la región del Litoral, incluida la provincia de Entre Ríos y el este del NOA.

Anuncian que estarán entre «normal o inferior a la normal sobre el centro del país y oeste de Patagonia, al tiempo que se pronostica «Estación Seca sobre el oeste del NOA.

En ese marco, «se seguirá monitoreando la evolución de las lluvias en la Cuenca del Plata debido al período marcadamente deficitario observado en los últimos meses».

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, una gran parte del país, incluida Entre Ríos, se encuentra en blanco. Esta área corresponde a «Climatología» e indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia.

En tanto, se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media normal o superior a la normal sobre el norte del país, este de Buenos Aires y sur de Patagonia y superior a la normal sobre el este de la Patagonia.

No obstante, en el parte al que tuvo acceso Elonce no se descarta «la ocurrencia de irrupciones de aire frío que provoquen descensos importantes de temperatura en forma temporaria». Fuente: El Once

