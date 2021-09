//Pronóstico para el fin de semana: el ambiente cálido irá ganando terreno

Días primaverales

El tiempo estable seguirá predominando en el país, sin lluvias y con sol. Por ello, el ambiente se tornrá cálido durante las tardes. En Entre Ríos se prevén registros cercanos a 30 grados para el domingo y el inicio de la próxima semana.

El moderado aumento de la temperatura continuará hoy en el centro y norte del país, mientras que se acentuará durante el fin de semana. El tiempo estable seguirá dominando el escenario, sin lluvias y con sol, lo que hará que el ambiente se torne cálido durante las tardes.

El meteorólogo, Alejandro Gómez, había adelantado ayer que para hoy se prevén «23 o 24 grados. El sábado podrían llegar a 26 y el domingo sería más marcado, con máximas de entre 28 y 29 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12 grados».

«Hasta por lo menos el lunes se mantendría así, pero entre martes y miércoles se ve el acercamiento de un nuevo sistema frontal cálido que generará aumento de la nubosidad. Habrá que evaluar si generará condiciones de inestabilidad», dijo Gómez, quien completó advirtiendo que «el sábado podríamos tener vientos de entre 25 y 30 kilómetros por hora, pero no es una situación significativa. No representa algo importante». Fuente: El Once

