//Prohibieron un test rápido de coronavirus y otros productos médicos

Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino de un test rápido de Covid-19. Tomó la misma determinación respecto a una serie de productos médicos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino de un test rápido de Covid-19, una serie de productos médicos, tal como comunicó mediante el Boletín Oficial.

En la Disposición 8209/2021, la administración se refirió a las restricciones sobre el “test rápido Covid-19 IgG/IgM (incluye solución Bufer), fabricado por Hangzhou Immuno Biotech Co Ltd., China. Director Técnico: Farm. Natalia Vanina Panzero M.N. 16.281/202006t02 / Autorizado por el Anmat; M.S. Y A.S. / X Unidad”.

Según explicaron desde esta entidad, la medida surgió a partir de una denuncia contra este producto, “el cual no cuenta con datos de registro, importador, lote y vencimiento entre otra información”. De esta manera, explicaron que se trata de un artículo “falsificado”, por lo que “se desconoce su efectivo origen y composición, situación que resulta en un riesgo para la salud de quienes pudieran utilizarlo con fines diagnósticos”.

Desde la Anmat, puntualizaron en el documento las razones por las que determinaron esto. En primer lugar, señalaron que, “entre las diferencias que se pudieron apreciar, la unidad original se distribuye en presentación por 20 unidades, que incluyen 20 pouch con la tira reactiva, un frasco buffer para ser utilizado con las 20 tiras reactivas y 20 pipetas y posee un instructivo de uso; mientras que la muestra falsificada se encuentra usada, no posee buffer, pipeta ni pouch”.

Y siguieron: “La unidad original posee un rótulo sobre el estuche secundario con toda la información requerida (datos del importador, director técnico, fabricante, lote, vencimiento etc.), mientras que la unidad falsificada no cuenta con datos de importador, lote ni vencimiento”.

“Respecto al instructivo de uso, el original posee indicaciones en ambas caras, mientras que el instructivo falsificado es una copia del original impreso en una sola cara con la información incompleta”, detallaron. Y, por último, agregaron: “La tira reactiva dubitada se encuentra utilizada, aunque no posee diferencias significativas con la tira reactiva original”.

En segundo lugar, según se informó en la Disposición 8212/2021, la Anmat prohibió los siguientes productos médicos: electrodo para estimulación endocárdica (Tendril STS, Lote P000093003, Serie n° CPA833412); electrodo para estimulación endocárdica (Tendril STS, Lote A000107077, Serie n° CAW360540); introductor de catéter (Peel Away Lote 7737533, serie n° SJ00025160); introductor de catéter (Peel Away Lote 7737533, serie n° SJ00024989); marcapasos cardiaco implantable (Endurity Core Lote P000106971, serie n° 9748686).

Este caso comenzó con la denuncia del robo de un marcapasos y accesorios vinculados a este, en ocasión de su traslado hacia un hospital de la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. “La utilización de estas unidades reviste peligro para la salud de los pacientes, toda vez que se desconoce el estado actual de los productos y por lo tanto no pueden asegurarse su calidad y seguridad”, señalaron. En línea con esto, decidieron prohibirlos “a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados”. Fuente: La Nación

