Prohibieron la venta de un aceite de oliva

ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración y venta de un aceite de oliva elaborado en la provincia de La Rioja.

La Anmat prohibió la elaboración y venta del “Aceite de Oliva Extra Virgen de primera prensada y extracción en frío, marca Olivares, elaborado y envasado por Finca Olivares», que fue prohibido por el organismo «por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal«, según se explicó en la disposición 7210/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial.

«Las actuaciones se iniciaron a raíz de una consulta de un consumidor ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la genuinidad del producto comercializado», dice el texto.

En ese marco, se determinó que «por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley 18284». Fuente: El Once

