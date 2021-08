//Prohibieron la venta de un aceite de girasol considerado “ilegal”

ANMAT

Es “por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar números de registro inexistentes, resultando ser un producto en consecuencia ilegal”.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 6128/2021publicada este lunes en el Boletín Oficial, informó que prohibió la venta de un aceite de girasol.

La investigación se inició por la denuncia de un consumidor ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del producto: “Aceite de Girasol, marca Los Nietos, Contenido Neto 4.5 litros, RNE E/T 3104-28438/16, RNPA E/T 3104-28438/16”.

Se indicó que “el producto no consignaría la información obligatoria en su rotulo”, y como evidencia de compra, la persona denunciante “adjuntó el ticket de compra del producto investigado”.

Tras las tareas pertinentes, la ANMAT prohibió “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Aceite de Girasol, marca Los Nietos, RNE E/T 3104-28438/16, RNPA E/T 3104-28438/16 por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo números de registro inexistentes, resultando ser un producto en consecuencia ilegal». Fuente: El Once

