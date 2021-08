//Profesor héroe: corrió unos 300 metros y salvó a joven que se ahogaba en el río

Villaguay

El docente se encontraba pescando en la costa y escuchó que unos chicos a bordo de una canoa pedían auxilio para una amiga que se estaba ahogando. Corrió 300 metros y logró salvar la vida de la chica.

El hecho sucedió el domingo pasado a la tarde y el profesor de Educación Física Alejandro Gagliardi recibió el reconocimiento de la comunidad de Villaguay.

El docente le salvó la ida a una joven que estaba ahogándose en el río Gualeguay, en cercanías del puente sobre la ruta 18.

Sin dudarlo, Alejandro corrió unos 300 metros y se arrojó a las aguas para rescatar a la joven. “Ni lo pensé. Me fui sacando el buzo, las zapatillas, el pantalón y me tiré. Ella estaba a cinco o seis metros de la orilla. Ya se estaba hundiendo. Alcancé a sacarle la cabeza del agua y llevarla así hasta la costa”, contó en declaraciones a Delco Noticias.

“Noté que no respiraba y no tenía pulso. Empecé entonces a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que ella volvió en sí. Después la subimos a una barranca con ayuda de los chicos que estaban de la canoa y con otras personas que se sumaron a colaborar”, recordó.

“Ahí ella empezó otra vez a respirar con dificultad y a veces se desvanecía. La tapamos con una manta porque estaba fría y seguimos cuidándola para actuar si eventualmente hacía paro. Yo continué con las maniobras de RCP mientras que los demás habían llamado al 107”, describió Alejandro.

Como suele suceder en estos casos, a él le resulta imposible calcular los tiempos en que se desarrollaron los acontecimientos: dice que no sabe cuánto demoraron las maniobras de reanimación ni cuánto demoró en llegar la ambulancia.

“No tomé conciencia (de la acción) hasta la madrugada, cuando me vinieron las imágenes de la chica. Me quedé más tranquilo cuando me llamaron de la policía para decirme que ella ya estaba bien”, contó Alejandro.

La identidad de la joven es un dato que no trascendió. Lo importante es que el docente estuvo allí para salvarla. Se supo que la chica fue trasladada hasta el hospital Santa Rosa, donde le dieron el alta ese mismo día.

Felicitaciones y reconocimiento

Esta semana, el Centro de Educación Física Nº 30 de Villaguay felicitó al profesor Alejandro Gagliardi y le entregó un reconocimiento por su heroica labor.

“Estos gestos son los que hacen grande y valiosa a una persona. La valentía es un acto de entrega que se gesta en lo cotidiano y no se improvisa. Por todo esto gracias profe ‘Gaya’, expresó la entidad. Fuente: El Once

