PreViaje 4: cuándo habrá que hacer la compra y a qué precios estarán los hoteles

Las compras deberán realizarse entre el 19 y el 25 de abril. En tanto, para cargar los comprobantes, habrá tiempo hasta el 28 de abril. Según el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, «con esta nueva edición, no habrá temporada baja en la Argentina”.

Para implementar el programa, los funcionarios del área firmaron un acuerdo con las cámaras hoteleras para fijar los valores de referencia en las distintas categorías de alojamientos y se estipuló un aumento de alrededor del 40% respecto de la edición anterior, en octubre y noviembre del año pasado.

Además, se firmó otro convenio con precios de referencia que no incluyen traslados aéreos para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes. En este caso, no habrá “techo” para los precios, solo será una herramienta para que los turistas puedan saber los valores sugeridos que no incluyen traslados aéreos.

El listado con todos los datos de la nueva versión, va a estar cargado en la web www.previaje.gob.ar a partir de la puesta en marcha de la cuarta etapa. La fiscalización va a estar a cargo de la Secretaría de Comercio y los alojamientos que incumplan serán sancionados, advirtió la cartera a cargo de Lammens.

Precios de los hoteles del PreViaje 4

En la mayoría de los casos el reintegro del dinero gastado por los viajeros será del 50%. Aunque ascenderá al 70% para quienes estén afiliados al PAMI (jubilados).

En esta edición del PreViaje, el tope de devolución será de $70.000. Dicho crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje, y hasta el 31 de octubre de 2023.

Según informaron fuentes del ministerio de Turismo, quienes ya utilizaron el sistema en las ediciones anteriores, podrán reutilizar la tarjeta plástico. (del banco Nación).

El dinero reembolsado se podrá utilizar en otros servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) y en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros), en todos los destinos del país.

El presupuesto asignado por el ministerio de Turismo para el programa es de unos $15.000 millones. En sus tres primeras ediciones, la iniciativa fue utilizada por 6 millones de personas, con una inyección cercana a los $200 mil millones, según las cifras que maneja Turismo.

La lista de precios de las tarifas máximas para los hoteles incluidos en el programa PreViaje 4,incluye categorías de hoteles de 1 y 2 estrellas hasta aquellos de 5 estrellas.

Precios de referencia

En el Partido de la Costa y Mar Chiquita, los hoteles más económicos tienen un tope de $8050 diarios y los de 4 estrellas, de $19.483. En la zona de Tandil, Tornquist, San Pedro y Villa Arcadia los montos van desde los $13.091 a los $21.992 para los 4 estrellas.

En la provincia de Córdoba, las tarifas máximas para un hospedaje en los departamentos de San Javier y Calamuchita ascienden a $11.818, los más baratos y $44.530 los más lujosos. Y la oferta hotelera en Colon, Entre Ríos, por caso, parte de los $12.424 y llega a los $26.485 en habitaciones superiores.

En el listado oficial, también hay valores de referencia para otros puntos de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba (Capilla del Monte, Calamuchita, Córdoba Capital, Villa Carlos Paz), Chaco (Resistencia), Corrientes (Iberá), Entre Ríos (Gualeguaychú, Colón y Paraná), Misiones (Iguazú y Posadas), Formosa, Santa Fe (Rosario).

También el listado incluye precios de las provincias del Norte del país, la zona de Cuyo, y de la Patagonia. En Ushuaia, la oferta hotelera partirá de los $12.039 hasta los $86.033 en los hoteles de 5 estrellas. Fuente: Clarín