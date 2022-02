Prevén que las condiciones de inestabilidad se repitan hacia el fin de semana

El estado del tiempo

Debido a la “transición de masas”, hacia el sábado podrían repetirse las condiciones de inestabilidad que se dieron anoche en Paraná y el oeste entrerriano, pronosticó meteorólogo. ¿Se despiden los días de verano?

Tras las condiciones de inestabilidad que se registraron anoche en Paraná, con algunas ráfagas, actividad eléctrica y escasas precipitaciones -tal como lo había informado Elonce al anunciar la alerta amarilla por tormentas que emitió el SMN para una zona de Entre Ríos, el meteorólogo Alejandro Gómez anticipó que las inclemencias climáticas podrían repartirse hacia el fin de semana.

“La inestabilidad que había comenzado en Córdoba con tormentas y algunas graniceras fueron perdiendo intensidad en el límite con Santa Fe y finalmente llegaron a algunos sectores del oeste provincial, como Diamante, Paraná y sur de La Paz, donde se dio el alivio con algo de lluvia y tormentas eléctricas en una disipación bastante definida. Y si bien, la nubosidad se extendió hasta el centro de la provincia, las lluvias no alcanzaron al resto de Entre Ríos”, explicó el especialista.

En ese sentido, Gómez dio cuenta de “lo llamativo” de las inclemencias climáticas que se registraron ayer: “Luego de las condiciones de inestabilidad, la intensificación del viento llamó la atención porque el sistema frontal todavía no había llegado, las tormentas perdieron intensidad y, sin embargo, se registraron ráfagas de 65km/h”.

“Sensible descenso de la temperatura”

“Ayer hubo máximas de hasta 38ºC con muy alta sensación térmica y hoy las temperaturas descendieron, aunque no de manera significativa porque las máximas previstas están en el orden de los 32ºC”, explicó el meteorólogo al dar cuenta del “sensible descenso de la temperatura” que se registra este jueves.

“El sistema frontal está llegando al extremo norte de la provincia, en el límite con Corrientes, sin condiciones de condiciones de inestabilidad. Y el viernes, lentamente, estaría retrocediendo”, anunció al confirmar que para el inicio del fin de semana “están previstos vientos leves del este con temperaturas similares a las de hoy: un poco más fresco en la mañana”.

Y continuó: “Pero para el sábado, la masa de aire cálido volverá a reinstalarse en nuestra zona y volveríamos a tener temperaturas que llegarían a los 35ºC”.

En ese sentido, anticipó que la inestabilidad, debido a la “transición de masas”, podría repetirse hacia la noche del sábado. “El sistema frontal que ingresaría en la noche del sábado no estaría acompañado de condiciones de inestabilidad de importancia, pero sí de registros de lluvias bajos en el oeste provincial que no alcanzarían para el resto: las temperaturas podrían registrar un descenso, aunque no marcado”, detalló.

“En la semana venidera, el aire fresco se reforzaría porque hay condiciones de niveles medios que estarían aportando alguna inestabilidad: los días martes, miércoles y jueves se ve un progreso de inestabilidad más importantes”, pronosticó en relación a la última semana de febrero.

¿Se despiden los días de verano?

Consultado a Gómez si está previsto el fin de los días de verano, éste fundamentó: “Persistiría el efecto de la corriente Niña y, según la estimación del SMN, sería persistente hasta abril inclusive, con lo cual, dadas las condiciones que venimos teniendo desde el 2000 en nuestra zona para marzo y abril, no estaría agotada la posibilidad de tener, nuevamente, días con temperaturas elevadas”. Fuente: El Once

