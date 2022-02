Pretendido por Boca y River, revelan cuánto cobra Farías en Colón

El representante de Facundo Farías reveló cuánto gana el futbolista, considerado como una de las joyas del fútbol argentino. Y se refirió a las preferencias a la hora de elegir entre los dos clubes más grandes de Argentina.

Lo quiso Boca, lo quiso River, lo quiere Boca, lo quiere River. En medio de transferencias millonarias y regresos de alta repercusión, el mercado de pases del fútbol argentino deshoja la margarita llamada Facundo Farías, un delantero con gran presente y muchísimo futuro que se desempeña en Colón de Santa Fe, de las mejores apariciones del último tiempo. Sin embargo, el chico de 19 años de edad, que colaboró en el primer título del Sabalero en su historia, todavía no tiene claro dónde jugará en los próximos meses.

En diálogo con ESPN, su representante expuso de manera tajante el motivo por el que Farías estaría decidido a dejar Colón más allá de que en las últimas semanas habían avisado que su idea era quedarse en Santa Fe para jugar la Copa Libertadores con el Negro. Es que no logran ponerse de acuerdo con los dirigentes sobre el contrato que le pagarán al pibe. Sin vueltas, Martín Sendoa sorprendió al romper un código no escrito del fútbol argentino, revelar cuánto cobra un futbolista.

«Colón está pidiendo por Farías un dinero que no se ve expresado en lo que cobra por mes», comenzó diciendo el empresario. Es que las charlas de River y Boca con sus pares del club de Santa Fe no terminaron en acuerdos debido a que el equipo que dirige Julio César Falcioni le puso una cotización muy alta al chico, que rondaría los 10 millones de dólares por su pase.

«Gana 140 mil pesos por mes y le quedan 95 o 93 mil con los descuentos», disparó Sendoa, provocando la sorpresa de Sebastián Vignolo, conductor de Equipo F.

Martín Sendoa salió con los tapones de punta contra los dirigentes de Colón por el sueldo de uno de los mejores del fútbol argentino.

En su reclamo a la dirigencia de Colón, Sendoa habla de una falta de cuidados sobre el futbolista que debería ser considerado como su máxima figura. «Hace un mes que les mandé una contrapropuesta y ni me llamaron», expresó.

Su preferido, River

Desde que el nombre de Farías empezó a sonar fuerte para los grandes de la Argentina y también en Europa, se vinculó mucho el deseo del futbolista de llegar a Boca, fruto de su fanatismo por Juan Román Riquelme, con quien posó en una de sus visitas a la Bombonera.

Sin embargo, a su representante no le tembló el pulso para opinar y decir que prefiere que el chico termine yendo a River. «Él no tiene preferencia de jugar en ningún lugar, él quiere jugar a la pelota, es un chico, no está pensando en la plata», arrancó diciendo.

«A mí si yo tengo que elegir un club, por la idea de juego y cómo está armado, a él le sirve un club como River, y yo no soy de River eh», explicó Sendoa. Aunque también aclaró que se reconoce el parecido de Facundo con un reconocido ídolo xeneize. «Tiene el estilo y se parece a Carlitos Tévez, obvio, porque es un pibe de potrero, tiene barro». Fuente: Super Deportivo

