Preocupación en el sector combustibles: Expendedores piden “medidas de fondo”

Habrá encuentro nacional

Desde las Cámaras de Expendedores de Combustibles están preocupados ya que las subas en precios “no alcanzan a cubrir costos”. Entienden que “el gobierno debería, por ejemplo, evaluar los impuestos internos”

Adriana Sors es la Presidenta de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos. Mostró la preocupación que hay a nivel nacional. “A todos nos sorprendió este aumento del lunes en las estaciones de servicio. Pero no es suficiente para cubrir lo que ya veníamos solicitando porque la inflación interanual supera el 50 % y los precios de los combustibles, con este aumento incluido, llegan al 20 % después de nueve meses de aumentos congelados. Hemos suscripto los acuerdos salariales homologados y no podemos hacer frente a eso. Nuestras empresas son pymes, familiares”, describió. Esta situación, dijo, “abarca a todo el país”.

“No creemos que la solución sea solamente a través de suba de precios”

Adelantó que este jueves habrá un encuentro en el marco de la Confederación de Estaciones de Servicio a nivel nacional. “Solicitamos un acercamiento del gobierno y de las petroleras para atender el problema”, agregó.

Todos sabemos que en el litro de combustible hay muchos impuestos y entendemos que hay diferentes formas para atender el problema. No creemos que la solución sea solamente a través del aumento de precios ya que el aumento de la nafta es como el del dólar: repercute en la suba de todos los productos”, puso relevancia.

Mencionó que buscan “una atención más profunda del tema, o que se vuelva a los ATP, a los Repro y /o a evaluar los impuestos internos, además de revisar otros temas que son más a nivel macroeconómico”.

“No se logran recuperar las ventas pre pandemia”

Por otra parte, apuntó que “no se logra recuperar las ventas pre pandemia. Es decir que si bien, poco a poco se va recuperando la venta, aún no alcanza los niveles anteriores. Ya la gente no llena el tanque y se ajusta mucho en el combustible, tal como lo hace con los demás consumos”.

En el país “son 30 mil las familias que viven de esto”, aportó.

En algunas estaciones de servicio del interior “ya cierran el turno nocturno, sumado al tema de la seguridad que también afecta”.

“La estación es la ‘trinchera’, recibe el ‘choque’, la queja del consumidor, contó Sors agregando que “ni los dueños de las estaciones de servicio sabemos cuándo se van a dar estos aumentos, porque se cambian automáticamente en el sistema”. Fuente: El Once

