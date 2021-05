//Preocupa la salud del ex intendente Varisco: fue internado por una neumonía

Su estado es estable

A pesar del hermetismo de familiares y allegados al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, Elonce pudo saber que actualmente se encuentra internado convaleciente afectado de una neumonía en una clínica de calle San Martín.

Las fuentes consultadas indicaron no estar autorizadas a dar información, pero, no obstante, se confirmó que el ex jefe comunal de la capital provincial, padece una afección de neumonía que está bajo control, siendo tratada con antibióticos. Su estado es estable y la evolución dependerá de la reacción del organismo al tratamiento, supo este medio.

A pesar del pronóstico, por el momento alentador, no deja de preocupar la salud del ex intendente Varisco ya que hace apenas unos días fue sometido a una delicada operación de la que se encontraba en franca recuperación en su domicilio.

La repercusión del estado de salud de Varisco se vio reflejada en las redes sociales, en la que muchos ciudadanos plasmaron deseos y plegarias de recuperación ante la enfermedad del dirigente radical, dos veces intendente de Paraná. Fuente: El Once

