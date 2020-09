//Preocupa la proliferación de asentamientos en la ciudad

Nogoyá

Este miércoles 2 de setiembre sesionó el Concejo Deliberante, donde el concejal justicialista del bloque Creer Javier López, presentó un proyecto de Resolución manifestando una preocupación ciudadana.

Donde insta al Departamento Ejecutivo Municipal a resolver la proliferación en la planta urbana y el ejido de Nogoyá, de los asentamientos de gente que no tiene dónde vivir.

López manifestó a este medio que: “en el año 2006, mediante Ordenanza N° 762 ya el Concejo Deliberante había sancionado una normativa con relación a esta problemática, prohibiendo los asentamientos dentro de la Planta Urbana y luego en el año 2014 con la Ordenanza N° 1034, los ediles modificaron la normativa “extendiendo” al Ejido la prohibición, ya que había constantes reclamos de vecinos por no cumplimentar con los requisitos que establece el Código de Edificación Municipal”.

Continuó su alusión diciendo: “el Departamento Ejecutivo es el responsable de velar por la seguridad y comodidad pública mediante reglamentación y fiscalización de las construcciones y de ejercer la policía higiénica y sanitaria dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de lograr la convivencia armónica entre los ciudadanos nogoyaenses. En estos días hemos podido observar la construcción de varios asentamientos en calles públicas que se encuentran cerradas y en algunas que hay escaso tránsito vehicular, y lo más preocupante es que en algunos asentamientos han conectado servicios públicos, como lo es la red de agua. Ahora bien, este bloque justicialista entiende la problemática de estas personas, pero también exige al intendente que cumpla con las normativas vigentes y busque solucionar esta problemática que crece día a día”.

Propuesta.

Pero el edil López no solo hizo una reflexión de un problema que tenemos en nuestra ciudad, sino que también mocionó una manera de solucionarlo, es por eso que se refirió con estas palabras: “Una salida a este problema, sería hacer un relevamiento completo de todos los asentamientos que se encuentren en nuestra ciudad y relocalizarlos en un solo lugar, puede ser en algún banco de tierra que pertenezca al Municipio, o en su defecto algunas calles públicas que se encuentren cerradas y que a futuro no se visibilice su utilización, dotarlas de servicios básicos (luz, agua y cloaca) y posteriormente gestionar un programa que puede abastecer las necesidades habitacionales de estos vecinos, con una medida como esta, el Municipio se estaría haciendo cargo de un problema que no solo tienen estos vecinos sin tierra y sin techo, sino que estaría solucionando un problema que tiene nuestra comunidad en cuanto al Orden Público y las normas de convivencia preestablecidas”.

Dicho Proyecto de Resolución ingresó formalmente este miércoles al Concejo Deliberante, firmado por los concejales Javier López, José María Villegas y Héctor Cardoso, donde el bloque justicialista se ha comprometido a trabajar en forma mancomunada con el Departamento Ejecutivo.

Esta gestión demuestra una vez más la falta de políticas públicas en cuanto al déficit habitacional que tiene la gestión Cavagna desde sus inicios, ya que no se ha construido una sola vivienda social con fondos propios.

Prensa bloque de concejales Creer

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com