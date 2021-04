//Preocupa en Concepción del Uruguay la cantidad de pacientes internados por Covid

Hay 30 pacientes internados

En Concepción del Uruguay hay 30 pacientes internados, de los cuales, 20 se encuentran “con enfermedad moderada a grave”. “No hay conciencia del momento que vivimos”, apuntó el director del hospital.

“La situación es preocupante, como sucede en el resto de la provincia y el país. En los últimos 15 días se registra un aumento progresivo de casos de coronavirus; pasamos de tener, a fines de marzo-principios de abril, un promedio de diez casos por día, y hoy estamos al doble de esa cantidad”, comunicó a Elonce TV el director del hospital “J.J. Urquiza”, de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi.

“El aumento de casos genera mayor demanda, mayor consulta en la guardia interna y en los consultorios febriles, y mayor necesidad de hacer diagnóstico por PCR para llegar lo más oportunamente posible a dar respuestas al paciente”, explicó el médico.

Al remarcar la preocupación por el incremento del número de casos de Covid-19, el doctor indicó que “también aumenta el número de pacientes con patología moderada y severa, lo que conlleva a internar más pacientes”.

En Concepción del Uruguay hay 30 pacientes internados, de los cuales, 20 se encuentran “con enfermedad moderada a grave en el área Covid” del hospital.

“La ocupación en las dos unidades críticas es del 70%, y tenemos 15 camas disponibles para atender a pacientes”, comunicó Lombardi, al referir que, en relación a la ocupación general del hospital, “hay cuatro pacientes internados con patología vinculada a coronavirus”.

Lombardi volvió a insistir en la preocupación por la ocupación de camas en el sector Covid del “J.J. Urquiza”. “Tenemos muchos pacientes moderados a severos que están siendo atendidos en la sala Covid, lo cual nos preocupa más que la ocupación en las unidades de terapia intensiva”, indicó al aclarar que son “más de 20 pacientes internados”.

En la oportunidad, el médico apuntó que “no hay mucha colaboración o conciencia del momento que vivimos, por parte de la población”. “Faltan cuidados por parte de la ciudadanía en cuestiones muy básicas y aplicar protocolos más intensos en los lugares donde corresponde para controlar mejor la situación”, recomendó.

Lombardi alertó que “falta mayor adherencia a las medidas sanitarias entre los jóvenes”. “El 80% de los pacientes que se contagian son jóvenes, no desarrollan enfermedades graves y eso tampoco les genera temor como para hacer mayor hincapié en los cuidados personales”, explicó.

También comentó que “los adultos mayores son los que mayor adherencia tienen a los cuidados, quizás porque son los más vulnerables a desarrollar patologías graves”, y destacó la vacunación contra el coronavirus sobre ese grupo etario. “Tenemos 15.000 personas vacunadas, y los mayores de 60 años prácticamente están todos vacunados”, resaltó.

Asimismo, ponderó la inoculación a prácticamente todo el personal de Salud de la localidad. “Pasamos de tener tres trabajadores de Salud por día con contagio y desarrollo de la enfermedad, a prácticamente no tener casos. La vacunación fue una bisagra importante y eso hizo que trabajemos mucho más tranquilos, que estemos con mayor disposición a atender a la población que se enferme y el resguardo de saber que la exposición al virus no es tan preocupante desde el punto de vista del contagio personal”, valoró. Fuente: El Once

