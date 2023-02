Precisiones sobre las llegadas de vacunas bivalentes al Hospital San Blas

Nogoyá

Desde la institución se informa que a la fecha no han llegado vacunas bivalentes al hospital San Blas. Es por ello que se solicita, esperar la información oficial desde el nosocomio a través de sus redes sociales o responsables de la comunicación, para acercarse al vacunatorio.

“Sabemos que arribaron a la provincia de Entre Ríos alrededor de 28.000 dosis de vacunas bivalentes contra el Covid-19, las cuales están almacenadas en la Cámara de Vacunas de la Base Aérea de Paraná a 60º bajo cero, pero estas serán distribuidas oportunamente en los vacunatorios, incluido el hospital San Blas y desde ahí al departamento completo, afirmó el responsable de comunicación Hernán Astudilla.

Por su parte aclaró que “se tratan de las mismas vacunas que ya se venían recibiendo y aplicando oportunamente, con la diferencia que por su composición tienen acción sobre dos tipos de variantes”. Destacando que, a la fecha, no hay vacunas en el hospital, así que solicitaron no llegar hasta que se haga oficial el anuncio.

Cabe mencionar que la indicación del Ministerio de Salud de la Nación es que las bivalentes deben utilizarse solamente como refuerzo y en mayores de 18 años. Para los chicos de 3 a 11 años están indicadas las marcas Sinopharm y las versiones pediátricas de Moderna y Pfizer.

