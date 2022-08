Policía de Entre Ríos: se abre la inscripción para ingresar a las carreras

La preinscripción será on line

Inician el próximo lunes, las inscripciones a las carreras de formación que ofrece la Dirección de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos: oficiales y agentes de policía de seguridad. Detalles del proceso de inscripción.

a próxima semana, inician las inscripciones a las carreras de formación que ofrece la Dirección de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos. Será a partir de este lunes 8 de agosto y hasta el 31 de agosto del corriente año.

Tanto la Escuela Superior de Oficiales «Dr. Salvador Maciá», como las escuelas ubicadas en Villaguay «Pedro F.R. Campbell» y en Rosario del Tala «Gral. Francisco Ramírez», brindan formación para los futuros oficiales y agentes de policía de seguridad para la provincia.

Según se indicó desde la Escuela de Policía, las inscripciones a las carreras se harán en un único proceso de inscripción, en el que todo postulante sepa que la Policía de Entre Ríos, se reserva la determinación final para la carrera a la que podrá incorporarse, de acuerdo al perfil psicológico policial buscado, a partir del cual se puede saber si el postulante es óptimo para una carrera policial de seguridad (tanto para oficial como para agente) o si no posee dicho perfil.

El formulario de inscripción se puede descargar en https://www.policiadeentrerios.gob.ar (click aquí) o solicitarlo en la Jefatura Departamental.

Requisitos

1. Ser argentino/a nativo/a.

2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de incorporación.

3. Tener entre 18 y 27 años de edad a la fecha de su incorporación.

4. Estatura comprendida entre: 1,60 y 1,80 mts. postulantes femeninas 1,70 y 1,90 mts. postulantes masculinos

5. No poseer tatuajes visibles

6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación en el momento que sea requerida.

7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.

8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el examen psicofísico del Instituto.

9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión.

Cómo inscribirse

Para este proceso será necesario la realización de una preinscripción on line, a través de la página https://www.policiadeentrerios.gob.ar donde ingresando al apartado Ingreso a la institución, podrá ver las ofertas de cada una de las carreras, las materias que se cursan, videos institucionales e ingreso a las redes sociales de cada una, además de poder acceder a la preinscripción, descargar el formulario único de inscripción, la ficha médica de preinscripción y material de estudio.

Datos personales

Realizar la preinscripción consiste en cargar todos los datos personales que en dicha página se requieren y una vez completos todos los campos obligatorios queda finalizada la preinscripción, pudiendo imprimir o descargar la planilla.

Seguidamente, deberá esperar un correo electrónico confirmatorio en el que se le indica que debe remitir a la Sección Admisión de la Dirección Institutos Policiales, ubicada en calle Fraternidad 1415 de la ciudad de Paraná, en un sobre manila, toda la documentación primaria, formulario único de inscripción y ficha médica de preinscripción, debidamente conformados y firmados según corresponda.

Documentación para la preinscripción

1. Fotocopia anverso y reverso de Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia del Certificado Analítico de Estudio o Título Secundario Legalizado por autoridad educativa pertinente o constancia original de haber finalizado el Ciclo Secundario sin materias adeudadas; en caso de estar cursando el último año deberá presentar constancia de alumno regular (original) actualizada a la fecha de inscripción, en este caso dichos postulantes deberán tener el secundario completo sin adeudar materias al momento de ser la incorporación.- Si el postulante fuese egresado en otra provincia, deberá ser legalizado por Escribano Público.-

3. Certificado de Reincidencia y Estadística Criminal de la Nación. (REPAR- Cervantes N° 1104 en caso de ser del departamento Paraná, u oficinas autorizadas en cada Departamento.)

4. Carpeta colgante tamaño oficio para fichero y 10 hojas blancas tamaño oficio.

Una vez recibida y controlada la documentación se le comunicará vía correo electrónico o al WhatsApp, indicados por el postulante en su preinscripción, que ha quedado inscripto y se lo notificará de la fecha para rendir el examen de gabinete interdisciplinario y demás información referente a los exámenes de las diferentes etapas.

Para descargar los formularios de inscripción, ficha médica de preinscripción y material de estudio deberá ingresar a la página referida al principio, donde también podrá acceder a preguntas frecuentes, y cómo es el proceso de selección y evaluación.

Ante cualquier consulta comunicarse a sección Admisión Permanente, en calle Fraternidad 1415 – Código Postal 3100 – Paraná / Tel. 0343-4206210 -0343-4206213- INT.125, CEL.: 3434697965, e-mail: seccionadmision@hotmail.com, o a www.radioazul.com.ar, celular de radio azul: 343 4052765, la Radio educativa de la Dirección Institutos Policiales, donde además podrá tener más noticias relacionadas a las inscripciones y a la vida dentro de los Institutos de Formación.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com