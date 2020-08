//Polémica por hisopado negativo: COES recomienda a municipios que no lo exija.

Reporte provincial covid-19

Como autoridad sanitaria debemos informar que el resultado de un hisopado negativo no implica que una persona pueda o no portar el virus», advirtió Reh y recomendó a intendentes no exigir esa prueba para entrar a las comunas.

Ante las exigencias de algunos municipios entrerrianos para los ciudadanos provenientes de zonas de circulación comunitaria de Covid-19, como en el caso de Paraná, desde Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) recomendaron que no se exija el resultado de hisopado negativo para ingresar a tales jurisdicciones.

«Si bien las autoridades locales son autónomas dentro del ámbito de la provincia, de acuerdo a la ley de municipios, por lo tanto, pueden exigir el resultado de un hisopado negativo para coronavirus, como autoridad sanitaria debemos informar que el resultado de un hisopado negativo no implica que una persona pueda o no portar el virus«, advirtió la secretaria provincial de Salud, Carina Reh.

«En relación al criterio para ingresar o no a una localidad, recomendamos es que se exijan los permisos correspondientes para circular, que cada persona lleve consigo la autorización como personal exceptuado para circular dentro de la provincia y poder realizar sus actividades, y para el caso de aquellos que van desde Paraná a localidades del interior, que lo hagan de protección adecuadas a los fines de no ser un transmisor de coronavirus», encomendó la funcionaria provincial a los intendentes y COES locales.

Y en ese sentido, agregó: «La recomendación a los equipos de Salud es que el hisopado o la toma de muestra para diagnóstico de coronavirus, se haga exclusivamente a aquellos pacientes que acuden a la consulta y entran en la definición de caso sospechoso».

«Estamos obligados a realizar la prueba, sobre todo en localidades que hoy no tienen la circulación comunitaria y que manifiestan síntomas, acuden a la posta respiratoria, son evaluados por un profesional y se define la realización de la prueba de laboratorio», detalló la funcionaria provincial.

Y respecto a la exigencia de un resultado de hisopado negativo para coronavirus por parte de la provincia de Santa Fe para aquellas personas que no son consideradas trabajadores esenciales, sólo acotó que esa «es una decisión administrativa».

«El cambio de situación epidemiológica de Paraná no es un indicador para que Entre Ríos deje de estar dentro de la fase de distanciamiento social», comentó.

Son 1.234 los casos confirmados de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. De esa cifra, 709 pacientes ya fueron dados alta, mientras que 512 casos permanecen activos. En tanto, son 13 los fallecidos con Covid-19.

A raíz de la declaración de circulación comunitaria sostenida de coronavirus para la capital provincial, Reh comunicó que se brindaron «recomendaciones específicas al personal de Salud del interior de la provincia para el traslado de pacientes y para quienes deben retirar documentación o insumos desde Paraná».

«La situación nos obliga a intensificar controles y precauciones a fin de evitar la transmisión viral porque, el detectar conglomerados aislados que no se relacionan entre si y una gran cantidad de casos sin nexo epidemiológico, hace que se deban intensificar las medidas de precaución para quienes provienen de otras localidades y para quienes transitan por Paraná», reiteró.

«El factor fundamental para disminuir la transmisión viral es que las personas dejen de circular innecesariamente por la capital de la provincia», remarcó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com