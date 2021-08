//Poca agua y gran banco de arena: así luce tradicional balneario de Valle María

Bajante del río Paraná

La bajante del río Paraná sigue dejando paisajes extraordinarios en las localidades ribereñas. La zona del tradicional balneario de Valle María donde la retirada del curso de agua dio lugar a la gran extensión de un banco de arena.

“En el caso del balneario, en la zona de la playa es donde más se nota la bajante”, comunicó el intendente de Valle María, Mario Socolovsky.

“La tradicional playada del balneario de Valle María es donde más está a la vista el banco de arena”, reiteró y descartó problemas de socavones en la zona. “En la playa hay un banco de arena importante”, indicó al lamentar que “el panorama es incierto y no sabemos lo que se depara para la temporada”.

“El balneario, en principio, no registra mayores inconvenientes. La gente está yendo a disfrutar, si bien no estamos en época de playa, la zona de pesca y camping está siendo visitada, al igual que el paseo de La Vaca”, comunicó el mandatario municipal.

Extenso banco de arena

El tradicional balneario de la costa del Paraná es uno de los destinos más elegidos en la región. Con las temperaturas altas y en el inicio de cada temporada turística, vecinos y turistas deciden volcarse a esa extensa playa principalmente los fines de semana.

Desde el muelle se ve cómo asomó un extenso de arena entre la playa y la isla ubicada frente a la localidad ribereña, distante a 33 kilómetros de la capital provincial.

“El paisaje se modificó totalmente y para la posibilidad de playa se volvió casi inaccesible; ahora hay que ir hasta la mitad para meterse un poquito al agua”, contó un turista de Rosario que eligió a la costa del Paraná para disfrutar del fin de semana largo. “Es para encontrarse con la naturaleza, salvo los jejenes…”, bromeó.

Descartan inconvenientes en la toma de agua

Punto aparte, Socolovsky aclaró que “desde el brazo que trae agua al balneario, donde está la toma de agua dulce, hoy por hoy está funcionando sin inconvenientes”. “El canal no se ha secado y no hay peligro”, aseguró. Fuente: El Once

