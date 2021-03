//Pisano, con la llegada del TC a Paraná, apunta a tener público: «3 o 4 mil pueden entrar»

Con la llegada del TC a Paraná, Pisano apunta a tener público.

El presidente del Club de Volantes Entrerrianos quiere reunirse con las autoridades del área de salud del COE para hacer ingresar público y dijo: «La gente es la que se tiene que controlar, sería un solo día, el domingo».

Luego de confirmarse que el autódromo de Paraná albergará la quinta fecha del Turismo Carretera y la cuarta del Turismo Nacional, Romeo Pisano pasó por los micrófonos de Mundo Sport y comentó sus sensaciones por la posibilidad de volver a contar con competencia. Además, el dirigente señaló que habría chances de poder contar con público.

¿Es bueno recibir al TN y tener fecha confirmada con el TC?

Tenemos que aprovechar todo esto antes de que se nos guarde otra vez. Estamos bien, esperemos que la pandemia no avance en ningún lado de la Argentina así podemos seguir como antes y nos podamos abrazar que es lo que más necesitamos.

¿Confirmado todo con la vista del TN?

En lo personal recontento y toda la comisión directiva también. Además se puedo apreciar una claridad fantástica en las charlas, ojalá que sigan de esta manera. Varios de ellos muy buenas personas. Cuando vos tenes la mente limpia y nada que ocultar, las cosas se arreglan en un minuto, las credenciales están puestas a través del tiempo, es decir que estos chicos nuevos que están en el TN ojalá que siga prosperando el TN porque es una categoría hermosa, nosotros hemos puesto todas las fichas para apoyarlos en todo sentido, obviamente dentro de nuestras posibilidades. Después de nueve años ha sido muy buena la respuesta.

¿De cara al futuro hay alguna conversación con alguna otra categoría?

Estamos trabajando con las categorías provinciales de Entre Ríos y de Santa Fe, este fin de semana corren las provinciales nuestras y posiblemente, en un calendario medio atípico, estaríamos hablando del STC2000 en julio o agosto de este año. Y TC cerraron para el 9 de mayo. Siempre y cuando que no lo impida la pandemia porque con esto vivimos colgados de los pelos. No obstante todo suma y siempre algo queda, estamos tratando de hablar con las autoridades del área de salud del COE para ver si podemos hacer ingresar algo de público, digo que en 73 hectáreas vamos a hacer un estudio para ver en que porcentaje se puede hacer entrar gente al autódromo. En otros ya están haciendo ingresar gente, yo creo que 3 o 4 mil puede ser la cifra, lo que pasa que nosotros no tenemos que ponernos el traje de policías, es la gente la que se tiene que controlar, sería un solo día, el domingo nada más. Fuente: Super Deportivo

