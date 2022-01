//Pescaron un dorado de más de 23 kg en el río Paraná

Gran ejemplar

Pescadores deportivos sacaron un enorme dorado en las aguas del río Paraná este fin de semana. Aseguran que las condiciones están dadas para pescar este tipo de especies con carnada viva. Luego, lo devolvieron a su hábitat.

Pescadores deportivos pescaron un dorado que supera los 23 kg. Ocurrió este fin de semana en la localidad de Itatí, provincia de Corrientes.

Según contó Fabian «Refu» Clavero, guía de la embarcación, el agua está en condiciones para buscar estas piezas con carnada viva: «A este dorado lo sacamos con anguila mediana tirando a grande», supo LT10.

Tras sacarlo del agua para tomar algunas fotos, lo devolvieron al río. Vale destacar este accionar que caracteriza a los pescadores deportivos, no solo se devuelve, también hay que tener cuidado en la manipulación para no lastimarlo y mantenerlo el menor tiempo posible fuera de su hábitat. Fuente: El Once

