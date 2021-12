//“Perdono a los que me criticaron”, dijo Joaquín Nahuel, el nene de las tortas

Dulce mensaje

Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas y sueña con ser pastelero, publicó un mensaje que es un ejemplo para todos. “Así como pasa en las redes sociales, me pasa en la vida real y no puedo estar denunciando a todo el mundo», dijo.

Joaquín Nahuel, el nene pastelero de 10 años que conmovió a todos mostrando las tortas y trabajos que hace, consiguió el dinero para poder hacerse la operación de piel que necesita. Pero a pesar de la alegría, fue víctima de ciberbullying y cerró su cuenta de Twitter. Sin embargo, ahora publicó un mensaje que es un ejemplo para todos.

Durante el miércoles, grabó un video de 20 segundos con un mensaje que sorprendió a todos.

“Hola amigos después de lo que pasó en Twitter quiero decirles que los perdonó y no quiero que se hable más del tema”, indicó el niño haciendo referencia a las críticas que recibió en las redes sociales.

y agregó: “Así como pasa en las redes sociales, me pasa en la vida real y no puedo estar denunciando a todo el mundo porque me dicen algo”.

“Perdono a los que me criticaron y los invito a que me vengan a conocer”, sostuvo. Fuente: El Once

