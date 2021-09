//“Perdí todo”, dijo dueño de los galpones de pollos destruidos por el temporal

«Es el esfuerzo de 35 años»

“Lo que pasó es un tornado, es una cosa inexplicable”, dijo Horacio Moix, el dueño de los galpones de pollos destruidos por el temporal. “En un segundo perdimos 16.000 pollos”, valoró.

Un fuerte temporal de viento, lluvia y granizo, afectó este jueves a diferentes localidades entrerrianas. El meteorólogo Alejandro Gómez explicó que “hubo fenómenos de importancia en la franja central y en el sudoeste” entrerriano.

Una granja avícola de Colonia San Ernesto, sufrió las consecuencias del fuerte viento. Las ráfagas destruyeron galpones de pollos y miles de aves de corral murieron durante la tormenta, supo Elonce.

Las imágenes, son elocuentes y dan cuenta del desastre causado. Muestran el campo, “regado” de miles de pollos muertos tras la voladura de los galpones.

“Lo que pasó es un tornado. Es una cosa inexplicable. No hay manera de encontrar argumentos de lo que hizo la tormenta”, empezó diciendo Horacio Moix en diálogo con un medio local , quien perdió todo el esfuerzo de su trabajo de más de 35 años en unos pocos segundos.

“Era un galpón que tenía 160 metros de largo. Estaba bien de cortina, lo levantó, lo acható y lo tiró varios metros, muy lejos de adonde estaba. Es inexplicable”, destacó Moix.

El tornado se produjo a las 2,15 de la mañana del jueves y nos dejó sin nada, dijo. Ante lo vivido y tratando de encontrarle una explicación apuntó: “la naturaleza es sabia, pero tiene sus caprichos” y a mi me tocó la de los caprichos. Que va hacer. Contra la naturaleza no se puede. No he visto a nadie que pueda”, apuntó con un tono de angustia por el terrible daño que había sufrido.

“Cuando sucedió el hecho estaba mi hijo en el lugar, porque acá en la zona cayó mucha piedra”, sumó. En medio del temporal, se fue hasta el galpón a ver como estaban los pollos porque se asustan por el ruido que hacen sobre las chapas y cuando llegó el galpón había desaparecido.

“Teníamos 16.000 y murieron prácticamente todo y se perdió todo. La empresa pierde y yo perdí el sacrificio de años en unos segundos, algo que no se espera, lamentablemente”, expresó.

En este sentido, destacó que “ levantarme va a ser el tema, “para levantarse ese va a hacer, tenemos un ofrecimiento de la empresa pero tenemos que estudiarlo y hablarlo bien con ellos”.

En un segundo perdí todo

Moix se dedicaba a la crianza de pollos “más o menos hace 35 años, empecé de cero, sin nada. Acá en la Colonia San Ernesto me inicié con 2.500 pollos y fuimos los primeros en criar pollos en la colonia, junto a Julio Derudder y Carlos Pralong, los tres que empezamos primeros”, valoró. Fuente: El Once

