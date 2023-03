Perczyk: “Hay que ir a la escuela y dar clases en el patio o ventilar”

Ola de calor

“Hay que ir con lluvia, con frío. Hay que ir con calor, hay que ventilar, tener clases en el patio, pero hay que ir a la escuela”, dijo el ministro de Educación de la Nación ante la ola de calor que afecta a gran parte del país.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que «hay que ventilar, tener clases en el patio, pero hay que ir a la escuela» luego de que esta semana algunos establecimientos decidieran suspender las clases por la ola de calor que afecta a localidades del centro del país y el Litoral. «Son pocas las escuelas que han tenido que suspender. Hay que ir con lluvia, con frío. Hay que ir con calor, hay que ventilar, tener clases en el patio, pero hay que ir a la escuela», dijo el ministro a Radio La Red y reconoció que «tenemos una ola de calor muy fuerte».

«Hemos comprado ventiladores, aires acondicionado, hemos hecho tinglados para tener patios cubiertos. Si queremos más días de clases tenemos que invertir en más equipamiento, pero también hay un momento en que el clima es así, no lo quiere nadie. Estamos equipando las escuelas progresivamente, no es en un día que se resuelve todo», afirmó Perczyk. Fuente: El Once

