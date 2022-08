Pedirán restringir la circulación en el puente Victoria – Rosario

Para proteger la fauna

La ONG Mundo Aparte enviará una solicitud formal a Vialidad Nacional ante el aumento de animales que son atropellados en esa traza al escaparse de los incendios que arrasan su hábitat natu

La fauna que habita los humedales escapa como puede de las consecuencias generadas por los incendios que se desarrollan en las islas del Delta del Paraná y que vienen escalando desde el mes pasado; muchos de ellos, van hacia la ruta nacional 174, conexión vial Victoria – Rosario, intentando eludir las llamas, y terminan siendo atropellados por los autos que se desplazan sobre esa traza.

Es por eso que la ONG Mundo Aparte, que recibe y protege a animales silvestres, muchos de ellos provenientes de las islas a raíz de la destrucción de su hábitat natural, presentará un pedido formal ante Vialidad Nacional para restringir la circulación vehicular sobre esa ruta y disminuir las velocidades máximas. Además, solicitarán la prohibición para bajar en los 60 kilómetros que cubre la arteria ya que aseguran que los cazadores aprovechan la vulnerabilidad de los animales en este contexto.

«Estamos redactando un pedido formal a las autoridades para que se declare el estado de emergencia ambiental y que se restrinja la circulación y que se prohíba bajar en la traza vial», explicó Franco Peruggino, referente de la ONG Mundo Aparte, a lo que sumó que dentro del pedido exigirán que quienes circulen lo hagan a velocidades mínimas «o que, únicamente, puedan cruzar vehículos escoltados por Gendarmería o por Vialidad, como se hace en algunas rutas peligrosas, y que vayan en grupos».

«Es momento de que el Estado declare una emergencia ambiental para cerrar el puente o para disminuir la velocidad máxima a la mitad», recalcó.

Sobre el pedido para prohibir bajar sobre la ruta que va hacia Victoria, Peruggino detalló que quienes bajan en la ruta lo hacen para cazar y pescar, aprovechando la vulnerabilidad de la fauna ante una situación de esta magnitud: «Vamos a pedir que no se pueda bajar en los 60 kilómetros de la traza y que a los cazadores se los penalice porque los animales quedan expuestos por el fuego y no tienen dónde escapar. Lo mismo con la pesca, no puede haber gente pescando con la bajante».

En este contexto, desde la ONG remarcaron la necesidad de tener presente una serie de recomendaciones en caso de recorrer la ruta hacia Victoria ya que es común la presencia de animales que escapan de las llamas y de la destrucción de su propio hábitat.

Entre los principales puntos, Peruggino destacó que los conductores tienen que disminuir la velocidad lo máximo posible y no encender las luces altas: «La visibilidad es casi nula cuando hay incendios. Un día que el viento lleva el humo a la calzada, no se ve nada».

También resaltó que si un automovilista puede frenar ante el paso de un animal, debe esperar «porque atrás pueden cruzar otros. Muchos cruzan en grupos».

Animales silvestres en la ciudad

Por su parte, el referente de Mundo Aparte señaló que también es importante seguir una serie de pautas ante la aparición de animales silvestres. En caso de que presenten heridas, hay que comunicarse con las autoridades.

Si el animal silvestre, como un ave, baja en una pileta o se encuentra en la calle, los pasos a seguir son otros: «Hay que dejarlos tranquilos, encerrar a perros y gatos, no poner música fuerte y no molestarlos con ninguna luz. El animal solo busca recuperarse para volver a irse».

«Los animales son nuestros vecinos de enfrente y prefieren vivir en la isla. Si están acá es porque no les queda otra», aseveró. Fuente: La Capital

