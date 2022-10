Patronato – River: gran convocatoria en el inicio de la venta presencial de entradas

Este viernes desde las 9 arrancó la venta y el público se hizo presente en gran número. Se vendieron todas las plateas disponibles para no socios y se agotaron los tickets de plateas sin numerar para socios.

Arrancó la venta presencial de entradas para Patronato – River, que se jugará este domingo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la vigésimo cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional 2022.

Días pasados, comenzó el expendio on-line, a través de Boletería Vip siguiendo los pasos en el link https://www.boleteriavip.com.ar/event/description/567/patronato-vs-river-plate

Este viernes, inició la venta presencial desde las 9 horas y se extenderá hasta las 16. Mañana sábado continuará a partir de 9 y finalizará a las 16. La gente se acercó en gran numero y se vieron largas colas desde temprano para conseguir su ubicación.

Hubo alta demanda presencial: se vendieron todas las plateas disponibles para no socios y se agotaron los tickets de plateas sin numerar para socios.

«El equipo viene bien y merece quedarse en Primera», dijo un hincha. Otro simpatizante expresó: «Patronato contra los equipos grandes no tiene problemas, los tuvo con los más chicos. Esta vez nos va a ir bien de vuelta».

Otra persona aseguró que «le podemos ganar a River, Patronato se hace fuerte acá. Vamos a ganar 3-0». Una mujer afirmó: «Soy socia hace tres meses, pero hace años que lo sigo. Estando embarazada fui a ver a Patrón. Ganamos 2-1 con goles de Estigarribia y Giani».

«Contenta haciendo cola para sacar la entrada. Desde los 9 años que vengo al club, fui jugadora de vóley. Así que esperando que se nos dé un buen resultado el domingo», cerró otra simpatizante.

Socios: para la compra de entradas, deberán contar con cuota al día. (agosto 2022)

Menores de 11 años: para este partido se ha dispuesto que los menores de hasta 11 años abonen un seguro para su ingreso a los sectores populares, San Nicolás y Grella.

Por otro lado, en los sectores de plateas todos los menores de hasta 5 años abonarán un seguro, a partir de los 6 años abonan platea general mayor.

Tribunas habilitadas: en este partido, se habilitarán todas las tribunas San Nicolás, Grella, Ayacucho y Plateas.

Tribuna San Nicolás

General: Socios $2300; No Socios $3000

Damas y Jubilados: Socios $1500; No Socios $2000

Menores: Socios $350; No Socios $550

Tribuna Grella

General: Socios $1200; No Socios $1800

Damas y Jubilados: Socios $700; No Socios $900

Menores: Socios $250; No Socios $400

Platea Lateral No Numerada

General: Socios $3800; No Socios $4500

Platea Lateral Numerada

General: Socios $5800; No Socios $6500

Platea Central

General: Socios $9300; No Socios $10000

Platea para menores

Menores de hasta 5 años: Socios $1300; No Socios $2000

Menores de 6 a 11 años abonan platea a precio normal.

Tribuna Ayacucho

General: $6000.Fuente:Super Deportivo

